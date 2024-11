Amore top per Sagittario, Capricorno e Acquario. I Pesci sono nervosi per il lavoro che stano portando avanti ma che però si rivelerà molto positivo in vista del futuro. Di seguito, i dettagli per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 novembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Venere ti rende intollerante agli scocciatori. Inoltre sei un po’ malinconico e non devi rivangare il passato. I liberi professionisti sono molto favoriti nel lavoro.

SCORPIONE: c’è stato un momento di confusione attorno a giovedì, ma il fine settimana è ottimo, soprattutto per le amicizie che in futuro potranno diventare qualcosa di importante, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 24 novembre 2024.

SAGITTARIO: sei contrariato perché non accetti chi ti giudica in modo arbitrario e ritieni questo profondamente ingiusto. Le stelle sono ottime per i sentimenti e lo saranno ancora di più il mese prossimo.

CAPRICORNO:Venere e Luna sono sono molto favorevoli all’amore. Nella coppia apriti un po’ di più, perché a volte la riservatezza ti frena.

ACQUARIO: se ti annoi è finita, per cui non rinunciare a cose nuove e vai avanti. Venere ti propone delle amicizie che a dicembre possono spiccare il volo e diventare anche qualcosa di più. Chi si ama rafforza i propri sentimenti.

PESCI: c’è un po’ di baruffa e tensione, soprattutto con le persone che lavorano con te. Ciò che hai seminato non è ancora germogliato, ma in primavera arriverà Giove a favore! Le controversie che stai vivendo adesso sono difficili da affrontare ma daranno i loro frutti.

