Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana: qualche problema per Gemelli

Si rinnova l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, l’esperto di astri si è espresso sulle novità astrali dei prossimi giorni analizzando segno per segno le situazioni, dal punto di vista professionale e non solo, cerchiamo di capire cosa accadrà secondo l’astrologo romano:

ARIETE: alcuni di voi non potranno prendere una decisione immediata, avete voglia di accumulare vantaggio sulla concorrenza, il vostro desiderio di chiarezza potrebbe essere scambiato per aggressività.

TORO: venere potrebbe provocarvi qualche conflitto sentimentale, potreste avere una buona intenzione in particolare sul lavoro.

GEMELLI: secondo l’Oroscopo di Paolo Fox su lavoro vivrete un periodo complicato, non riuscite a trovare la giusta concentrazione in questo momento, alcune questioni di soldi andranno analizzate bene.

CANCRO: la passione e la razionalità vi sembrano in conflitto, non abbiate paura, Marte arriverà a presto a darvi una mano, voi tentate di farvi guidare dall’intuito.

LEONE: sentite la necessità di avere tutto sotto controllo, ma non sarà per niente semplice, cercate di programmare tutto con attenzione, avete voglia di perfezionare un progetto.

VERGINE: riuscite a ritrovare serenità e giusta armonia, Marte vi renderà più determinati e la vostra voglia di stabilità andrà sempre più a crescere.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 23-30 settembre 2024: Bilancia cambia la guardia

Proseguendo il suo viaggio tra gli astri, l’astrologo ha svelato ulteriori dettagli riguardo all’Oroscopo di Paolo Fox, che non risparmia nuovi aggiornamenti e mette in guardia, o rende felici, anche gli altri segni dello zodiaco dopo quelli analizzati in precedenza:

BILANCIA: il cambio della guardia nel vostro segno, Mercurio al posto di Venere, giocherà un ruolo chiave, sul lavoro vi attendono delle gioie importanti da cogliere al balzo.

SCORPIONE: i vostri sentimenti potrebbero subire un ribaltone visto l’arrivo di Venere, le coppie possono iniziare a progettare per il futuro.

SAGITTARIO: sono in arrivo delle lite notizie per il vostro segno, le situazioni sentimentali si aggiusteranno nei prossimi giorni sia in amore che nel privato.

CAPRICORNO: Venere torna a darvi una bella mano nei prossimi giorni, in amore ritroverete passione e voglia dopo un momento di stress.

ACQUARIO: attenzione a possibili liti o tensioni nel fine settimana, Mercurio vi porterà dei curiosi e intriganti aggiornamenti sul lavoro.

PESCI: anche per voi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, sta per tornare il sereno, sfruttate il momento.