Il Leone è il vero vincitore di questa tornata, con molti pianeti a favore, tra cui anche la Luna. Astro che infastidisce l’Ariete e il Cancro, ma solo in modo passeggero. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 novembre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: non preoccuparti se la giornata è faticosa, a causa di questa Luna un po’ pesante, perché resti sempre uno dei segni favoriti. Apri bene gli occhi e non farti sfuggire i dettagli, perché a volte le fregature si nascondono lì.

TORO: con Venere in ottima posizione l’amore non manca. L’emozione ti trascina e potresti pretendere qualcosa di più, tuttavia attenzione alle relazioni con segni molto indipendenti come il Sagittario o l’Acquario.

GEMELLI: la Luna è ancora favorevole! Il cielo è ancora un po’ confuso però, soprattutto in amore, e sul lavoro c’è chi non vuol farti fare ciò che devi.

CANCRO: sei un po’ apatico con la Luna storta (normale per un segno d’acqua). L’Oroscopo Paolo Fox di domani 26 novembre 2024 suggerisce, se devi fissare un incontro, di aspettare il 28.

LEONE: sei il trionfatore del periodo con Sole, Giove, Marte e anche la Luna domani in buon aspetto. Hai campo libero, puoi fare quello che desideri e si cadrà sempre in piedi. Amore attivo.

VERGINE: sei molto impegnato e hai tante cose da fare con i cambiamenti che la tua esistenza ha apportato da qualche mese a questa parte. Stai cercando di organizzare al meglio la tua vita tenendo separati lavoro e amore. In quest’ultimo ambito c’è molto da chiarire: i rapporti più complessi con Gemelli e Sagittario.

