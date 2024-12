Passi avanti nel lavoro per lo Scorpione, mentre per il Capricorno si prospetta una fine dell’anno con un novilunio speciale. Il Sagittario sarà più favorito nel weekend, mentre l’Acquario non è fermato dalla stanchezza. Scopriamo le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 dicembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: non si vive solo di lavoro e l’amore in questo momento è assolutamente da coltivare. Nei momenti in cui si è particolarmente provati, i sentimenti sono importanti, soprattutto quelli di solidarietà, e Venere ti sostiene con la sua influenza. Nel fine settimana gli incontri sono supportati.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 26 dicembre 2024/ Acquario affaticati, imprevisti per i Bilancia

SCORPIONE: la Luna nel segno ti regala sia belle sensazioni sia un’energia particolare che vuole spingerti a migliorare la tua situazione lavorativa, magari facendo una richiesta di aumento di stipendio.

SAGITTARIO: se c’è qualcuno che ti piace o vuoi provare a fare cose divertenti, questo weekend è fortunato con tanti pianeti favorevoli: entra in azione, sprona l’Oroscopo Paolo Fox di domani 27 dicembre 2024.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 26 dicembre 2024/ Cancro e Ariete confusi, Gemelli in focus sul futuro

CAPRICORNO: l’anno si concluderà con il Sole e la Luna nel tuo cielo. Si può avere successo in qualcosa di importante e dimenticarsi del passato più doloroso: il cielo ti porta molte occasioni in tutti gli ambiti.

ACQUARIO: Marte in opposizione è in un aspetto molto stancante, tuttavia questo non rovina la tua capacità di azione e ci sono nuovi progetti positivi all’orizzonte. Ancora meglio se li fai con la persona che ami.

PESCI: se vuoi mettere in pratica una bella idea che hai in mente, il cielo di gennaio ti sosterrà. Abbi fiducia nel futuro perché ci sono buone occasioni in arrivo. Se c’è qualcosa da dire in amore, parla adesso e non nel weekend.

Oroscopo 2025, i segni più fortunati in amore/ Ritorni di fiamma per Toro, è l'anno del Cancro, Pesci cambia