Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di domani venerdì 29 novembre 2024 da Bilancia a Pesci

Cosa rivelano le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 29 novembre 2024? E cosa riserveranno le stelle per i segni del nostro Zodiaco, tra questioni sentimentali e lavorative, momenti di difficoltà e opportunità da cogliere al volo? Di seguito le previsioni di domani per la seconda metà dello Zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per i primi 6 segni).

BILANCIA: Gestite con cura i rapporti personali e fuggite da litigi inutili; alcune idee condivise con qualcuno a lavoro potrebbero dare i propri frutti, mentre in amore è in arrivo un chiarimento. Dedicate del tempo libero per voi stessi per rigenerare mente e corpo e non trascurate la vostra salute; domani, in serata, potrebbe inoltre arrivare un invito inatteso.

SCORPIONE: Approfittate del supporto delle stelle per risolvere una questione intricata, senza più rimandarla; in amore siate più inclini all’ascolto e al dialogo con il partner per evitare tensioni di coppia, mentre in amicizia ascoltate con attenzione e aiutate qualcuno che vi chiederà un consiglio. Siate inoltre sempre ottimisti e positivi, nonostante gli ostacoli.

SAGITTARIO: In lavoro le stelle vi saranno d’aiuto, dunque lanciatevi in nuove iniziative o in qualche richiesta che volete fare da tempo; in amore, invece, sarete ad un bivio e dovrete decidere se continuare o meno con una storia su cui avete molti dubbi, mentre i single dovranno tenere gli occhi ben aperti. In arrivo una possibile opportunità che potrebbe migliorare la vostra vita.

CAPRICORNO: Siete determinati sì, ma occhio alla supponenza, soprattutto se operate in team con altre persone. Dovrete armarvi di diplomazia per risolvere alcune intricate situazioni familiari, che potrebbero anche richiedere molto tempo per ottenere i risultati sperati. Prospettive interessanti a lavoro ma non siate frettolosi, prendetevi il vostro tempo per ragionare sulle vostre priorità.

ACQUARIO: Siete dinamici e volete lanciarvi in nuove avventure, occhio però al troppo entusiasmo: non prendete decisioni affrettate e valutate i pro e i contro. Cresce l’intesa con il partner in amore e l’imminente weekend potrebbe regalarvi momenti di passione, mentre a lavoro dovrete prestare molta attenzione a un progetto; infine, gerarchizzate le vostre priorità ed evitate troppi impegni insieme.

PESCI: Nuove opportunità tutte da esplorare nella giornata di domani, sentimentalmente e lavorativamente parlando, ma per coglierle al volo dovrete accantonare timidezza e preoccupazioni. Siate più aperti e disponibili nei rapporti personali; inoltre riceverete una notizia inattesa, dovrete conservare la calma e manifestare sempre un atteggiamento positivo.