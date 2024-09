Non è il momento di trasgressioni per l’Acquario e il Sagittario è molto stanco fisicamente. Cielo perfetto per Scorpione e Pesci, con Venere favorevole, in amore e sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 settembre 2024: i segni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: è più facile affrontare tutto con Giove favorevole e l’amore può tornare in auge. È un momento di rinascita, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 settembre 2024.

SCORPIONE: Venere nel tuo spazio zodiacale ti regala una bella energia e creatività. Il tuo è un segno d’acqua, quindi capace di idee fantastiche che riesce a concretizzare. Sul lavoro, mettiti in mostra perché ci sono occasioni da cogliere al volo.

SAGITTARIO: evita di metterti di traverso con qualcuno: Giove opposto ti consiglia di fare solo ciò che è di tua competenza. Cerca di ritrovare un po’ di tranquillità, perché il fisico è provato, forse perché fai troppe cose. l’Oroscopo Paolo Fox di domani 29 settembre 2024. Non riversare il tuo nervosismo nei sentimenti.

CAPRICORNO: con Venere favorevole, non è più possibile celare un sentimento. Questo cielo parla di emozioni. Sul lavoro devi creare un team che ti segua, con collaboratori di cui puoi fidarti.

ACQUARIO: sentimenti nel caos! Stai attento ai tradimenti e alle trasgressioni. Buono il lavoro, ma ci sono troppe uscite: c’è da sistemare i conti.

PESCI: con Venere in ottima posizione non si può dire no ai sentimenti! Anche sul lavoro ci sono belle idee e, per chi è più fortunato, contratti fruttuosi. Sei in un momento innovativo della tua esistenza, in cui devi anche riflettere su cosa fare e su quelle che sono le tue carte da giocare.

