Tanti dolcetti per Toro e Cancro in amore, in questa Befana, mentre è il lavoro al centro dei pensieri dei Gemelli. Il Leone è in netto recupero, ma dovrà apportare cambiamenti. Carbone per la Vergine, con la Luna opposta. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 gennaio 2025: tutte le novità dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: il mese è cominciato sottotono se guardiamo Capodanno e il giorno dopo. È probabile che in questo momento ci siamo molte faccende a cui pensare:dall’8 al 28 ci sono decisioni da prendere nell’ambito del denaro molto importanti, ma comunque domani la Luna sarà nel segno e avrai le idee più chiare.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 gennaio 2025/ Il Leone riprende quota, il Cancro ha una domenica intrigante

TORO: congiunture favorevoli! Venere è in ottimo aspetto e i sentimenti vanno risvegliati, soprattutto dopo una rottura. C’è una bella affinità con Vergine e Capricorno…

GEMELLI: l’amore non è al centro dei tuoi pensieri e le scelte da fare col partner saranno più considerate da febbraio in avanti. In questa fase è il lavoro ad essere importante, perché c’è una buona ripresa che consente di fare progetti per il futuro, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 6 gennaio 2025.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 gennaio 2025/ La Bilancia si rimette in gioco, il Sagittario vuol stare solo

CANCRO: Venere è favorevole. Speriamo che tu abbia una persona a fianco da amare e coccolare, perché questo è un cielo che porta sentimenti davvero sinceri. Facoltà mentali al top!

LEONE: una volta che è terminata la turbolenza di dicembre, quando ti sei sentito stranito, sei più sereno e concentrato. Il nuovo anno porta successi, ma devi “tagliare i rami secchi”.

VERGINE: stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani ci sarà la Luna in opposizione e questo fa sì che tu ti senta confuso. Non è semplice gestire tutto, soprattutto se sei molto stanco. Gennaio è comunque un mese che ti aiuterà a rimetter insieme i cocci di un sentimento e a essere più attivo nell’ambito familiare.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 gennaio 2025/ Rinascita dell'Acquario e dello Scorpione, verso un anno top