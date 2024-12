C’è un po’ di insoddisfazione per i Gemelli ma Giove sbloccherà il suo potere a gennaio del 2025. Il Toro vuole essere più bello e l’Ariete nel pomeriggio verrà raggiunto dalla Luna. Vediamo tutte le previsioni per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 dicembre 2024: i segni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: Giove e Marte sono già bellissimi e da domani avrai anche la Luna nel segno che arriverà nella seconda parte della giornata. Sono molte le positività di questo cielo e la prima parte dell’anno prossimo sarà davvero interessante per il tuo segno: chi ha un’attività in proprio prenderà grandi decisioni ed entro giugno chiarirai molte cose. C’è chi chiuderà e chi aprirà con molta voglia di rimettersi in gioco. Sei inarrestabile!

TORO: è ora di non pensare più a ciò che è successo tra giovedì e venerdì. Queste sono stelle che portano dei complimenti e per te, che sei un po’ vanitoso, questa è una cosa molto piacevole. Hai anche voglia di migliorare esteticamente con delle novità, perché per te l’aspetto fisico conta moltissimo.

GEMELLI: sei un po’ insoddisfatto perché c’è chi vuole ostacolarti. Non devi temere, perché non riusciranno a fermarti, in quanto il primo mese del prossimo anno darà già dei risultati: forse solo in questa fase devi affrontare delle diatribe oppure c’è una sorta di inquietudine.

CANCRO: una bella Luna anche in mattinata che premia l’amore. Comprendere chi ti sta attorno è sempre più semplice e sono previste riconciliazioni, dal momento che sei più propenso all’ascolto degli altri.

LEONE: è inutile che provino a fermarti, perché con Sole, Giove e Mercurio favorevoli il successo è assicurato, soprattutto nella professione. In amore, invece, sei un po’ inquieto: ci sono questioni riguardanti l’ambito familiare e sentimentale che vanno chiarite, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 dicembre 2024.

VERGINE: non sei riuscito ancora a completare l’insieme delle cose che vuoi portare a termine, ma non essere pessimista perché gennaio darà di più. Questo periodo è caratterizzato dall’imprevedibilità e tu non ti senti molto a tuo agio: purtroppo da un po’ di mesi funziona così.