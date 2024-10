Venere agevola Scorpione e Capricorno in amore, mentre l’Acquario ha altre cose per la testa. Il Sagittario deve riordinare le idee e i Pesci domani si riprendono da un paio di giornate no. Vediamo i dettagli degli ultimi sei segni zodiacali.

BILANCIA: è una fase molto positiva in cui si possono vincere tante battaglie. Fortuna e occasioni sono a portata di mano. C’è solo Marte in opposizione che ti invita a non stressarti troppo fisicamente.

SCORPIONE: sei uno dei segni più favoriti della settimana, ritiene l’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 ottobre 2024: non farti coinvolgere da paure e sospetti, ma vivi i sentimenti al meglio con questa bellissima Venere nel segno che ti rende dominatore della scena.

SAGITTARIO: sei pieno di energia, tuttavia sai bene che questa va incanalata nel modo giusto, dal punto di vista delle persone con le quali ti accompagni e anche delle situazioni in cui ti trovi. Cerca di tirare le fila della tua condizione. Sei un po’ affaticato.

CAPRICORNO: Venere è favorevole, non chiudere la porta ai sentimenti. Chi ha vissuto una storia di nascosto oppure l’ha ripresa senza dirlo agli altri, adesso è pronto a rivelare al mondo il proprio amore. È un cielo molto vigoroso!

ACQUARIO: il lato sentimentale è un po’ sottotono, perché forse sei in altre cose affaccendato. Chi ha due storie in ballo sarà costretto a scegliere. Ci sono comunque ottime occasioni in questi giorni e il lavoro va molto bene.

PESCI: hai trascorso due giornate un po’ tese: non ci pensare più perché domani va meglio! Chi è single potrebbe vivere a breve un grande sentimento.

