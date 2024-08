Luna in Cancro e un cielo che cambia, come cambiano l’Ariete, la Bilancia e l’Acquario. Il Toro migliora e si riprende da un periodo duro mentre c’è chi è meglio si prenda una pausa come Sagittario e Pesci. Di seguito, i dettagli dei segni.

Ariete

C’è molto fermento positivo e anche l’umore è buono. Ora hai deciso di cambiare molte cose e, se hai una posizione di leadership, cambierai collaborazioni, azioni e rivoluzionerai tutto. Anche l’amore è interessato da questa tendenza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

La Luna è a favore e Venere tra pochi giorni porta l’amore: finalmente un cielo interessante, soprattutto per chi ha vissuto una separazione e vuole rifarsi. Sole e Venere porteranno vantaggi in tutti gli ambiti della tua vita e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura anche qualche risultato in più.

Gemelli

Può esserci qualche discussione. In amore potresti non voler far passare qualche comportamento scorretto nei tuoi confronti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

La Luna è nel tuo spazio zodiacale e quindi le mozioni sono al top e i conflitti si risolvono al meglio. Hai grande intuizione, visione e intelligenza: un ottimo cielo per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

C’è ancora un transito di Venere ottimo che l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di sfruttare. L’unica possibile criticità potrebbe consistere nel pretendere troppo. È la situazione giusta per tagliare rami secchi.

Vergine

L’Oroscopo di Paolo Fox dà i voti: per l’amore 8 e per il lavoro 6. Non perché ci siano chissà quali problematiche professionali, ma solo perché questo è il momento giusto per dedicarsi ai sentimenti e ripartirai alla grande col lavoro alla fine del mese.

Bilancia

Qualche malinconia negli ultimi giorni che se ne andrà presto. Giove è favorevole e ci sono stati matrimoni, convivenze, nuovi amori e chi sta dimenticando positivamente una separaizone: più vai avanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e meglio è.

Scorpione

Passionalità ed eros sono premiati. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu possa incontrare belle persone perché questa è una settimana intrigante. Se la coppia è alla frutta, chiudi la relazione.

Sagittario

Quando le cose non funzionano hai bisogno di cambiare aria: prenditi una vacanza, viaggia e rilassati, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore non è proprio al top: per diversi motivi, c’è una distanza da riempire.

Capricorno

Puoi fare programmi in amore. Ci sono buone nuove per chi lavora autonomamente e gli incontri sono super favoriti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Momento di grandi trasformazioni anche perché ci sono nuove responsabilità, per un figlio o per la casa. Dal prossimo lunedì Venere non sarà più in opposizione e ci saranno riconciliazioni in amore ed emozioni importanti, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Presto ci sarà qualche pianeta opposto: l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di prenderti una vacanza di relax, soprattutto se sai che la prossima stagione sarà impegnativa. Non fare troppe discussioni in amore, perché di recente le polemiche sono tante e non solo alimentate da te.