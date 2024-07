Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 luglio 2024/ È il mese di Venere in Leone: a breve tanti cambiamenti in amore

Oggi la Luna è ancora in Toro e quindi storta per lo Scorpione. È una settimana ancora tesa per la Bilancia, mentre per l’Acquario ci sarà Venere in opposizione a breve. Migliorano i Gemelli, il Leone e il Sagittario, con quest’ultimo che finalmente respira. Vediamo in dettaglio anche gli altri segni.

Ariete

Senti il bisogno di cose nuove, di fare scelte importanti e magari di ufficializzare una relazione: la settimana sarà molto promettente, soprattutto per l’amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

Dimentica i tristi trascorsi e cerca di andare avanti con soluzioni innovative sul lavoro. Si migliora anche nei sentimenti, ma una nuova relazione verrà messa sotto pressione durante questo mese, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Ottima la vita sentimentale, soprattutto dall’11 luglio, quando Venere transiterà in Leone e formerà un buon aspetto con il tuo segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Ora potrai anche risolvere un problema di lavoro: non perdere tempo!

Cancro

Questo cielo rende le tue giornate più fluide per diversi motivi: sei più ispirato e quindi le intuizioni sono migliori e poi sei circondato da belle persone: tra queste potrebbe anche esserci l’amore con la A maiuscola, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Il cielo migliora sempre di più e luglio sarà un mese che ti vedrà ammirato da molti, mentre tu potrai donare agli altri la tua generosità. È anche un buon periodo per dare forza al lavoro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Arrivi da un periodo difficile in cui hai forse anche chiuso relazioni che non andavano più. Cerca di ripartire con più concretezza. Giove in dissonanza parla di spese in eccesso per varie situazioni, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

C’è ancora da stringere i denti, ma dopo la prima settimana di luglio molte cose torneranno a essere equilibrate. L’Oroscopo di Paolo Fox di rende conto che l’ultimo periodo è stato pesante, anche fisicamente. Chi fatica a distaccarsi da un passato complesso, sta soffrendo di più: mettiti in carreggiata per cominciare una nuova esistenza.

Scorpione

La Luna è nervosa e anche tu potresti innervosirti con chi ti circonda. In amore serve tolleranza, perché luglio è un mese che mette distanze: si può anche trattare di lontananze giustificate ma andranno comunque gestite con attenzione, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Trattative e colloqui sono molto favoriti: stringi un accordo in questi giorni, perché sono forieri di buone novità e un incontro sarà caldeggiato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Con tutti questi pianeti in opposizione è naturale che le critiche siano maggiori dei consensi, ma alla fine sarai tu a vincere, promette l’Oroscopo di Paolo Fox: evita di avvelenarti il sangue! Amore da tenere sotto controllo.

Acquario

Aumenta l’intolleranza verso la routine e ci saranno cambiamenti nel lavoro. Attenzione all’aspetto finanziario perché potrebbero esserci delle novità non proprio positive, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Non ripensare ai problemi di un mese fa e vai avanti: potenzia un progetto con la tua fantasia e allarga il cerchio delle tue amicizie perché, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, l’amore potrà dare molte soddisfazioni.











