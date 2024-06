Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 giugno 2024/ È in arrivo un luglio rivoluzionario: chi è favorito da Cupido?

Ultimo giorno del mese con la Luna che dall’Ariete passerà in Toro nel pomeriggio. Paolo Fox ci dà qualche anticipazione sull’andamento del mese entrante che vedrà Venere andare verso il Leone: sarà opposta all’Acquario che dovrà cercare di evitare dispute in amore e molto positiva per i Gemelli che potranno trovare relazioni allegre. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox della settimana 30 giugno-6 luglio 2024/ Da Ariete a Vergine: cambiamenti per Cancro e…

Ariete

Tanta eccitazione e agitazione perché forse c’è qualcosa di importante che bolle in pentola e luglio sarà eccezionale per avere successo. Venere è ancora un po’ agitata e chi vuole ufficializzare una relazione preso da tante cose. Non precorrere i tempi perché la fretta è cattiva consigliera, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 30 giugno-6 luglio 2024: da Bilancia a Pesci/ Problemi per Scorpione e..

Toro

Oggi c’è un’ottima Luna e puoi proseguire sulla strada della trasformazione che coinvolge la tua vita. Il Toro è un segno conservatore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, per cui non è facile per te, ma pensare al passato è un errore e devi guardare a questi cambiamenti con fiducia e fare entrare il nuovo, anche se sei molto diffidente in amore, soprattutto se ai avuto delle delusioni.

Gemelli

Sei un po’ stanco perché Saturno sta provando a tagliare i rami secchi, ma ti incoraggia a trovare situazioni concrete. Le storie che si erano raffreddate si rinvigoriscono di passioni e le nuove storie sono divertenti e spensierate, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

OROSCOPO BRANKO, OGGI 29 GIUGNO 2024/ Pesci, è l'ora di mettersi in moto! Scorpione al riposo...

Cancro

Presto ci sarà un bellissimo novilunio, ma già adesso il cielo offre molte opportunità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e soprattutto sul lavoro potresti essere contattato da qualcuno che vuole proporti qualcosa di interessante. Le incomprensioni non ci sono più e appartengono al passato, per cui bando alla malinconia!

Leone

Venere sarà nel segno tra qualche giorno e ampliare la tua cerchia di conoscenze sarebbe molto favorevole: tutto ciò che è nuovo è incoraggiato da queste stelle che a luglio ti garantiranno un grande successo, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Mentre a giugno c’era il caos, adesso ci sono certezze. Luglio ti vede con la mente libera e tanti rami secchi tagliati. Dalla seconda metà del mese l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di dedicarsi all’amore: se programmi una bella vacanza potresti fare incontri davvero promettenti.

Bilancia

Ci sono degli acciacchi da superare ma il cielo è molto migliorato rispetto ai primi di giugno. Evita i rispolverare le polemiche perché Giove ti consente di guardare al futuro con ottimismo, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Se puoi oggi riposati. Il mese di luglio sarà molto concentrato sul lavoro, non perché il cuore non sarà soddisfatto, ma ci saranno molte questioni da chiarire e risolvere che non ti lasceranno molto tempo da dedicargli, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

C’è un po’ di agitazione, ma l’amore è ottimo. Le coppie insieme da tanto potrebbero voler fare il grande passo e il momento è ottimo per farlo. Giove opposto ti chiede di stare attento ai soldi, ma il cielo va rischiarandosi, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

I pianeti opposti sono fastidiosi: c’è chi è contro di te, ci sono problemi burocratici da risolvere e anche l’amore è sotto pressione. Non preoccuparti perché questa tempesta che ora investe la tua vita finirà presto, dalla seconda settimana di luglio, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Devi seguire il tuo istinto ed evitare battibecchi in amore, perché luglio avrà Venere opposta e le coppie in bilico potrebbero risentirne. Chi sta con un Acquario dovrà assecondare qualche sua “mattana” perché in questo momento ha voglia di libertà e di esplorare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Luna in ottima posizione e il pomeriggio sarà anche migliore. Cerca di chiudere accordi e contratti entro la prima settimana di luglio. Giove in opposizione ti consiglia di trovare un compromesso in una causa legale, perché altrimenti le tempistiche potrebbero essere troppo lunghe, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA