Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 marzo 2024/ Sfide lavorative per Leone e Vergine: si possono vincere

Leone, giornata fiacca, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox taglia di netto in due gli ambiti del lavoro e dell’amore. Nei sentimenti il clima è un po’ teso, con crisi o contrapposizioni, mentre per il lavoro ci sono delle sfide da vincere, ma questo non è un problema per il tuo segno che è sempre pronto a lottare per il successo. La serata sarà un po’ sottotono.

Vergine, il mese inizia con un qui pro quo professionale e, se devi incontrare qualcuno, le giornate dal 5 al 7 marzo sono le più favorevoli, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Il momento attuale è propedeutico per ciò che dovrà essere affrontato tra marzo e maggio, per capire che direzione prendere, se rimanere dove sei e con chi. Le coppie consolidate devono fare un piccolo “recap” del loro rapporto.

Bilancia, non è auspicabile vivere in ansia e agitazione, in questo momento, ma il tuo spiccato senso della giustizia si taglia con l’accetta e quindi, in questa fase, ti ritrovi a battagliare con chi non è d’accordo con te. Venere illumina i sentimenti: chi è stufo di un rapporto dirà stop e chi desidera una nuova relazione si darà da fare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, la Luna nel tuo spazio zodiacale porta buone ispirazioni. Il tuo più grande desiderio è quello di trovare serenità in amore: anche gli Scorpione più testardi e solitari, dall’11 del mese avranno l’appoggio di Venere, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. È Marte a creare i problemi maggiori in questo momento: non è detto che sia tu ad averli, ma potrebbero essere le persone che hai intorno a renderti nervoso.

