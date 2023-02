Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo a metà settimana e anche oggi, giovedì 10 febbraio 2023, pubblichiamo l’Oroscopo di Paolo Fox con le previsioni della giornata, tratte dal suo appuntamento quotidiano su Radio LatteMiele. Cosa diranno le stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve guardare oltre, il Toro ha grandi occasioni

Ariete, sembra che queste giornate inizino, in qualche modo, a funzionare. Qualcuno dirà di essere molto stanco, oppure che ha avuto problemi personali o fisici, alla fine dell’anno scorso, e non si è ancora ripreso, però bisogna pensare al futuro e l’Ariete insegna a tutti che si deve guardare oltre. Non è il caso di lasciarsi prendere da tensioni o provocazioni! Giove protegge il lavoro e una scelta importante sarà fatta antri i primi di maggio. Al massimo, si potrebbe anche dire: “Questa cosa non la faccio più, la delego”, se non dà soddisfazione. Prepariamoci all’amore dal 20, invita l’Oroscopo di Paolo Fox, con Venere nel segno!

Toro, continua questo momento importante e l’Oroscopo di Paolo Fox crede proprio che l’occasione ci sia: Quando c’è un cielo buono però, l’occasione è importante, ma dobbiamo arrivare preparati “all’esame”, quindi non è che inevitabilmente superiamo ogni ostacolo perché siamo invincibili: si apre il sipario e dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare. Quindi le persone che hanno qualcosa da dire e rivelare saranno più forti. Certamente non è un periodo in cui si passa inosservati!

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono stanchissimi, il Cancro avrà presto novità

Gemelli, non c’è stato un giorno di tregua e qui si rientra pienamente nella contraddizione dei nati Gemelli che vogliono fare tanto, altrimenti si annoiano, e poi arrivano alla sera esausti e pensano di dover far meno. In attesa di trovare un punto di equilibrio, semmai fosse possibile, cerchiamo di non arrabbiarci e di non vivere preoccupazioni, soprattutto a livello sentimentale. Dal 20 si recupera, promette l’Oroscopo di Paolo Fox! Chi adesso non riesce a trovare il senso di certe cose ritroverà presto, quantomeno, la voglia di amare.

Cancro, la fine dell’anno scorso, come l’Oroscopo di Paolo Fox ripete spesso, ha agitato le acque. Adesso non ci sono più onde alte, ma c’è sempre molto da rivedere e osservare, per quanto riguarda l’amore. Per esempio, questa Venere parla di un piccolo recupero: le coppie che hanno discusso e sono state lontane possono ritrovare un po’ di serenità, ma anche i cuori solitari e i separati possono, in questi giorni, cedere le armi in favore di un’amicizia: avrete presto buone notizie!











