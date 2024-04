Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 aprile 2024/ Previsioni segno per segno: quali i segni al top?

Grande momento, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 aprile 2024, per i segni di fuoco che devono cercare di contenere tutta questa energia che arriva dal cielo. Oggi però la Luna andrà in Gemelli e sarà particolarmente favorevole per i segni d’aria, soprattutto per l’Acquario che potrebbe ricevere un dono.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 aprile 2024: Cancro, Scorpione, Pesci, Toro, Vergine e Capricorno

L’Ariete è super energico, il Leone progetta grandi sfide

Ariete, è un periodo frizzante e tumultuoso. Hai il desiderio di rivedere in positivo tutta la tua vita, dal lavoro all’amore. Ci sono Venere, Sole e Mercurio è notevole, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e forse non è facile contenersi, perché il rischio è di esagerare. Fisicamente, avere tanta energia può anche essere controproducente perché si ha fretta di fare tante cose: attenti allo stress!

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 aprile 2024/ Gemelli, Bilancia, Acquario, Ariete, Leone e Sagittario

Leone, pensi sempre in grande e se vuoi prepararti per una sfida, i risultati ci saranno da giugno in poi, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono dei ritardi nelle risposte ed evita di metterti di traverso con un capo. I sentimenti, favoriti da Venere, ti rendono affascinante ed è anche possibile concludere un accordo in amore. C’è anche chi deve decidere tra due relazioni.

Grande momento per il Sagittario, i Gemelli ci vedono chiaro

Sagittario, hai solo Marte in dissonanza, ma il periodo è di grande entusiasmo. Forse però c’è chi non ti ascolta abbastanza o chi ti vuole mettere da parte: anche se hai una memoria di ferro e ricordi tristi passati, adesso esci dal buio e programma un bell’evento. Venere favorisce le nuove storie, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 aprile 2024/ Cancro, Scorpione, Pesci, Toro, Vergine e Capricorno

Gemelli, si recupera, tuttavia Marte infastidisce. Ci sono trattative che vanno per le lunghe e ti stai riempiendo la giornata di impegni per non pensare troppo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo cielo però instilla un più consistente senso critico e questo ti tornerà utile in amore, per comprendere quali sono i rapporti che valgono e quelli che vanno un po’ tralasciati.

Rivoluzione per il meglio per la Bilancia, una bella sorpresa per l’Acquario

Bilancia, il cambiamento non è solo voluto da te, ma è stato anche posto dal fato. Anche coloro che non volevano cambiare, si sono accorti che le cose sono cambiate ugualmente. Ci sono ancora dei pianeti opposti da affrontare, che l’Oroscopo di Paolo Fox identifica anche con “nemici”, ma spesso sono proprio gli scontri a farci scoprire quali sono i percorsi migliori da fare. Questo è il momento ideale per testare una relazione: se c’è l’amore si continua, altrimenti si dirà stop. Programma la seconda parte del 2024 perché ti darà soddisfazioni.

Acquario, un blocco si può superare e arriva una bella Luna dal pomeriggio. La mattinata porterà qualche fastidio, ma la serata sarà migliore. Oggi potresti anche ricevere un regalo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, oppure tu stesso potresti comprare qualcosa che ti fa sentire bene. Venere ti regala delle belle emozioni e favorisce anche le coppie di lunga data.

Il Toro continua a lottare, la Vergine vuol fare una piccola pazzia

Toro, Giove ha rivoluzionato la tua esistenza e questo è stato anche faticoso. Tuttavia il suo scopo è di illuminare la vita, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, e farti anche diventare cosciente del fatto che le cose non andavano come dovevano e che alcune persone non erano affidabili. La tua dolcezza e disponibilità a volte ti porta a giustificare le persone, ma alcune questioni recenti ti hanno spinto a mettere qualcuno in un angolo., a maggior ragione se ti causa dei problemi. Potresti mettere alle strette qualcuno sul lavoro, soprattutto se in un certo ambiente non vuoi più stare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, per la Vergine il percorso di vita spesso parte con grande stacanovismo per affermarsi, poi in età adulta si danno alla pazza gioia! C’è un cielo che ti sostiene nell’entusiasmo e puoi concederti anche una piccola follia: potrà solo farti bene, se hai più di cinquant’anni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Momento difficile per il Capricorno, il Cancro è malinconico

Capricorno, spese, preoccupazioni, controversie sul lavoro: questa prima metà di aprile solleva problemi un po’ ovunque. Nei rapporti con Leone, Acquario, Pesci ci sono parecchi dubbi, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, sei in attesa della fine di un periodo che non è stato facile. Dal 16 e ancor di più dal 19 le cose andranno meglio, tuttavia non è ancora il momento di prendere decisioni troppo definitive e sei un po’ confuso. Anche nei sentimenti sei malinconico e non pensi di stare con la persona giusta. Sei lunatico e ora la Luna non è molto in azione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Luna opposta per lo Scorpione, i Pesci sono stanchi ma determinati

Scorpione, oggi c’è la Luna in opposizione. C’è qualche malumore e forse qualcuno che non sta tanto bene in famiglia. Il disagio andrà gestito ed esposto con pacatezza, perché in questa giornata c’è molta insofferenza, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, sei un po’ stanco e con i segni Vergine e Sagittario potresti avere dei qui pro quo. Cerca di essere forte e determinato per il futuro ed evita di fare la vittima! Le storie già nate sono da coltivare e gli incontri di adesso sono favoriti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA