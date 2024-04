Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 aprile 2024/ Gemelli, Bilancia, Acquario, Ariete, Leone e Sagittario

Torna l’oroscopo Paolo Fox di oggi 10 aprile 2024 e rivela che la Luna ha lasciato l’Ariete ed è in Toro: posizione non molto favorevole per il Leone, l’Acquario e il Sagittario. Prosegue la concentrazione di pianeti in Ariete e diventato favorevole per i Gemelli.

Mercurio ispira i Gemelli, la Bilancia si rinnova del tutto

Gemelli, Mercurio è diventato positivo e le buone idee non mancano. Una di queste potrebbe essere di lavorare meno, ma meglio: un ottimo proposito per le prossime settimane. L’unico rischio di questo momento è di prendere delle decisioni con emotività, ovvero con del risentimento. Tuttavia, oggi è una giornata buona, soprattutto per gli incontri. Con Leone, Ariete e Acquario ci possono essere delle belle amicizie, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, hai affrontato tante difficoltà, ma questo momento porterà verso un futuro più soddisfacente. Le riminiscenze del passato ci sono e se c’è qualcuno che punta sul tuo senso di colpa, mettilo da parte, perché non ne hai proprio bisogno: devi stare bene e rinnovare completamente la tua vita, anche lasciando andare qualcosa che non va più bene, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cielo plumbeo per l’Acquario, l’Ariete deve controllare tutta questa energia

Acquario, piccole o grandi difficoltà: in amore, magari non ricambiato, o sul lavoro. C’è una certa routine che non ti piace, in qualunque situazione. Per ora il cielo è neutrale e i sentimenti sono legati al passato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Ariete, sono in arrivo grandi occasioni in vista della seconda parte del 2024. Questo è un periodo di scelte importanti, sia dal punto di vista professionale sia nei sentimenti. Naturalmente una situazione che vede molti pianeti nel tuo spazio zodiacale sommata alla tua indole irruenta, si rischia di essere un po’ troppo superficiali nel fare le cose. Cura di più il fisico, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Belle novità per chi vuole innamorarsi.

Il Leone oggi ha la Luna opposta, il Sagittario tenga a freno la fantasia

Leone, oggi la Luna è opposta ed è difficile rimanere sereni. Forse devi scegliere, tuttavia devi dare un taglio netto con cose che non reggono più: due storie d’amore, due decisioni per il lavoro. Invece, per chi sta ingaggiando una sfida e vuole stravincere, avrà un ottimo giugno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Il nuovo percorso di Venere è favorevole per i single!

Sagittario, sei uno tra i segni che vuole fare di più: prendila con calma e hai tempo fino a maggio per realizzare quello che desideri, purché sia fattibile. A volte, ti lasci trasportare dalla fantasia e, con grande entusiasmo, potresti dare importanza a cose che non hanno poi tanto valore. In amore, ci sono buone prospettive, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

