Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 aprile 2024/ Cancro, Scorpione, Pesci, Toro, Vergine e Capricorno

Il cielo con tutti questi pianeti in Ariete è un po’ faticoso per i segni che andiamo ad analizzare e, per la maggior parte di loro, sarà tutto più semplice nella seconda metà di aprile. Stando alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi 10 aprile 2024, lo Scorpione ha anche la Luna in opposizione: giorni migliori sono però in arrivo.

Momento no per il Cancro, lo Scorpione ha criticità in famiglia

Cancro, il giorno 16 si avvicina sempre più e questo significa recuperare. Le decisioni che prenderai in queste giornate saranno preparatorie per costruire un futuro solido: il 2025, per esempio, darà opportunità di ogni tipo, dai matrimoni agli accordi commerciali, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Più volte l’astrologo ha ribadito che ci sarà un biennio fondamentale.

Scorpione, la Luna opposta porta un po’ di difficoltà, per esempio in famiglia, tra genitori e figli. Manca chiarezza e sono un po’ tesi coloro che hanno avuto un momento di crisi, soprattutto con Acquario e Leone. Attenzione alle polemiche sterili, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

La stanchezza si fa sentire per i Pesci, il Toro sta pensando di chiudere qualcosa

Pesci, cambiamenti in corso, anche già avvenuti. Se vuoi portare avanti un’idea, questo è un bel momento. Stai solo attento a non strapazzarti troppo fisicamente: sei un po’ stanco. Con Toro e Capricorno ci sono delle belle relazioni, anche se un po’ burrascose, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, ogni cosa sta andando al suo posto, dal momento che molte cose, negli ultimi anni, sono state trascurate, e chi invece pensava che molte cose sarebbero andate avanti nello stesso modo, ha dovuto prendere atto di un cambiamento. Se ci sono dei lavori che non ti soddisfano più, entro la metà del 2024 dirai stop: tu sei sempre molto impegnato in quello che fai, ma se non arriva un minimo di gratificazione, è meglio voltare pagina. Oggi c’è un po’ di nervosismo, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox.

La Vergine accetta solo offerte serie, il Capricorno è stanco di aspettare

Vergine, ci sono delle scelte da fare sulla base di proposte concrete e questo ti viene facile, perché sei solitamente pragmatico. L’età è anche importante, perché quando si è più giovani non ci si può tanto permettere di essere schizzinosi e lasciare il certo per l’incerto, mentre con la maturità ci sono già state conferme e si possono fare anche cose che in gioventù sono state accantonate. La tua cautela ti invita alla prudenza su soldi e lavoro, mentre l’amore è “senza infamia e senza lode”, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, aprile è il mese delle grandi attese, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox, e prima del 16/19 ci sono poche novità. Presta attenzione alle relazioni con le persone che lavorano con te: non ti arrabbiare! Se c’è un problema economico, cerca di essere cauto. È probabile che siano gli altri a non darti sufficiente chiarezza e questo ti procura un certo fastidio. Inoltre, la tolleranza è un po’ alle corde: non sopporti più molto.











