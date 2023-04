Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Dalle frequenze di Radio LatteMiele, l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 11 aprile 2023, si apre con l’osservazione del cielo: la Luna è in Sagittario, il Sole è in Ariete, ma la novità del giorno e della settimana è indubbiamente l’ingresso di Venere in Gemelli. Sappiamo quanto questi movimenti planetari influiscano in modo diverso sui segni zodiacali e, in questo caso particolare, si parla d’amore! Vediamo come reagiscono Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha finalmente una bella Venere, la Vergine avrà presto notizie per il lavoro

Leone, il fatto che Venere cambi e torni favorevole è di buon auspicio, soprattutto per i nuovi incontri, ma anche per cercare di sistemare qualche sospeso. Le relazioni che nascono in questo momento sono importanti, tuttavia Mercurio, insieme a Urano, dice: “Attenzione ai soldi e fatti bene i tuoi conti!”: se per orgoglio o inimicizia nei confronti di qualcuno, rinunci a un incarico o hai già chiuso un progetto, magari trova un compromesso, poi saprai tu quello che devi fare. Più che altro, l’Oroscopo di Paolo Fox ti mette in guardia dal fatto che alcune prese di posizione troppo nette potrebbero costarti, nel senso letterale della parola, un po’ troppo.

Vergine, i nativi del segno non possono che fermarsi e pensare a quelle che saranno le prossime prospettive per il lavoro, che sarà molto impegnativo: già attorno al 20/21 aprile attiverà una notizia o una conferma, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, ci sono delle piccole tensioni da superare: le coppie che hanno già avuto problemi devono stare più attente, mentre quelle che si vogliono molto bene dovrebbero evitare quelle piccole recriminazioni che capitano, quando magari si dice: ”Se non ci fossi io in questa casa!” oppure: “Io faccio più di te!”: queste lotte andrebbero evitate. Nuovi amori precari all’inizio, forse per una diffidenza maturata nel tempo.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, lo Scorpione ha Marte e Venere in buon aspetto

Bilancia, Luna favorevole e da oggi anche Venere! L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu possa recuperare, perché sappiamo che gli ultimi mesi sono stati davvero molto pesanti. A livello fisico, c’è ancora qualcosa che non va: le giornate del 12 e del 13 vedranno una Luna dissonante e quindi sarebbe opportuno, già da oggi pomeriggio, non stancarsi troppo.

Scorpione, Marte in buon aspetto rappresenta una rinascita emotiva ed è la cosa che conta di più. Venere da oggi non è più contraria: investi sui sentimenti, le amicizie e le persone che ti vogliono bene. Per te è molto importante credere negli altri, anche se non chiedi mai nulla alle persone che ti stanno attorno e anzi, solitamente, sei la persona che dà, più che ricevere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Incontri positivi!

