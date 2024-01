Oroscopo Paolo fox di oggi 11 gennaio 2024/ Opportunità in amore per la Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ritrova se stesso, la Vergine vive tante novità

Leone, dopo una crisi d’amore, un momento di stanchezza o un distacco avvenuto negli ultimi sei mesi del 2023, adesso è molto importante ritrovare sé stessi. L’Oroscopo di Paolo Fox parla in particolare alle persone che sono state male, che sono state in pena per qualcuno che non c’è più, che bisogna sostituire, che è in transito, come un po’ tutta la situazione sentimentale che importa nuove emozioni, ma poche certezze. Particolarmente in bilico è chi è stato per anni con una persona e adesso segue un altro percorso. Ci vuole molta chiarezza, altrimenti si rischia di sbagliare.

Vergine, c’è chi è stato male e Saturno in opposizione rappresenta anche un blackout capitato improvvisamente nella vita, però da questa fase di stop si riparte! Non tutto è negativo, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che, accanto a Saturno opposto, c’è Giove buono e questo significa che i tagli recenti hanno comportato un grande sviluppo di tutte le novità: chi, da tempo, faceva la stessa vita, ora si trova finalmente a cambiare.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia guardi a domenica, lo Scorpione deve recuperare in amore

Bilancia, questo periodo sarà di grande interesse e l’Oroscopo di Paolo Fox vede, nella giornata di domenica, qualche pianeta proprio favorevole. Se ti vuoi liberare di un peso, ma anche se desideri avvicinare una persona che ti piace, quella sarà una giornata particolarmente indicata! Se un rapporto ha vissuto una fase di calo, tra il 23 e il 31 attenzione, perché i nodi verranno al pettine!

Scorpione, periodo che parla d’amore. In un momento sbagliato potresti anche aver detto cose che non pensavi, ma adesso bisogna recuperare. Quanti di voi vorrebbero cambiare gruppo, ruolo, mansione? C’è poi chi ha un’attività in proprio e deve sanare alcuni conti, con Giove opposto. Piano piano si arriva a qualche conferma in più, ma ci sono delle provocazioni che vanno evitate, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

