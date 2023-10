Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 ottobre 2023/ Nuove attività per il Leone e la Vergine si gode Venere

Oroscopo Paolo Fox: il Leone cambia strategie, la Vergine mette a posto i sentimenti

Leone, tu hai una grande energia, tuttavia, come sappiamo, non basta essere forti e avere delle idee, perché bisogna essere anche ascoltati. Questo Giove contrario parla di qualche disappunto che c’è stato di recente: lo hanno capito soprattutto i liberi professionisti che, negli ultimi quattro mesi, hanno addirittura dovuto cambiare gruppo, ruolo o inventarsi qualcosa di nuovo. Anziché avere il dente avvelenato contro chi ti ha messo in imbarazzo, sarebbe il caso di ispirarsi agli eventi recenti per cercare delle nuove soluzioni, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Non sono pochi i nativi del segno che adesso sfrutteranno la loro esperienza passata per fare altre cose, forse sempre in un certo ambito, ma diverse dal solito e anche con altre collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 ottobre 2023/ Il Toro è molto stanco e c'è un'insidiosa Venere per i Gemelli

Vergine, questo è un cielo che porta all’amore! Se non c’è l’amore, bisogna cercarlo! Sappiamo che la Vergine di solito dà molto spazio al lavoro e poco ai sentimenti e ancora di più, dopo una separazione, ci mette tempo prima di ripartire. C’è qualcuno che ha preparato un certo discorsetto da fare al partner, ma con Venere nel segno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, i chiarimenti funzionano, così come i chiarimenti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 ottobre 2023/ Opposizioni planetarie per l'Ariete, bel recupero per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: Marte libera la Bilancia dal suo giogo e Venere “molla” lo Scorpione

Bilancia, visto che Marte sta per uscire dal tuo segno, festeggiamo! È stato un periodo pesante. Tu che sei governato da Venere lo senti forte questo Marte, perché è proprio contrario alla tua natura: c’è chi è stato male e chi ha avuto delle difficoltà. Sul lavoro può anche andare bene, però tornare alla sera esausti e sentirsi anche un po’ trascurati, non è piacevole. La prima cosa che bisogna fare è recuperare le emozioni vere, propone l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un mese interessante, ma quello clou per i sentimenti sarà novembre. Intanto, le relazioni vanno protette.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 ottobre 2023/ Bilancia in ripresa dal 12, lo Scorpione è già in pole position

Scorpione, se avevi delle indecisioni nel lavoro e pensavi che un’attività non andasse bene, adesso, finalmente, entrerai in gioco. Fino ad oggi si è parlato del più e del meno, sono stati sollevati dubbi e supposizioni, però nulla di concreto: adesso c’è la possibilità di entrare in gioco e di capire realmente se una situazione è buona oppure no. Con Giove in opposizione, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia, soprattutto a coloro che hanno un lavoro fisso da tempo e vogliono di cambiare, di fermarsi e capire se ne vale la pena. I sentimenti, in questi giorni, ripartono: Venere, finalmente, dopo un lungo transito, periglioso e pesante, torna attiva e questo ispira l’amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA