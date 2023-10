Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 ottobre 2023/ Bilancia in ripresa dal 12, lo Scorpione è già in pole position

Oroscopo Paolo Fox: reazioni scomposte dai “nemici” del Leone, la Vergine viaggia con scossoni, ma viaggia

Leone, a te piace scommettere sulle grandi imprese e soprattutto su te stesso, alzando sempre un po’ l’asticella, perché poi ti annoi a vivere in maniera troppo sicura e tranquilla, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Quindi, anche se non te ne rendi conto, ti metti alla prova. Cosa dice Giove in aspetto critico? Che è un periodo in cui ci sono delle difficoltà, delle piccole tensioni da risolvere: attenzione ai nemici, agli avversari, a qualcuno che non ti aspettavi avesse delle reazioni anche spropositate rispetto a quello che hai detto o fatto nel passato. Chi ha un’azienda o quote in una società, deve rivedere alcuni conti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 ottobre 2023/ Ottimo cielo per il Capricorno, giornate "no" per il Sagittario

Vergine, concludere un accordo o un contratto è più facile! Questa è una settimana importante non solo perché Venere è arrivata nel tuo segno, ma anche perché i cambiamenti che hai cercato di impostare da marzo 2023, piano piano stanno andando avanti. Saturno resta opposto e quindi non vedi l’ora che finiscano certe situazioni che comportano stress, le responsabilità pesano, ma ricorda che chiuso in casa non sai stare e alla fine, le tensioni che ci sono ora derivano dal fatto che vuoi metterti in gioco e non riesci ad essere estraneo a certe vicende. Tutte le volte che hai detto: “Non mi importa più nulla di questa cosa! Me ne vado!”, dopo ci hai ripensato, perché hai un altissimo senso del dovere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere nel segno può portare l’amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 ottobre 2023/ Nodi al pettine per i Gemelli e buona fortuna per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: poche novità e tanta stanchezza per la Bilancia, lo Scorpione lentamente scioglie i nodi che lo affliggevano

Bilancia, dopo il giorno 12, si annuncia una fase di recupero. Questo è un periodo strano per la Bilancia, perché è vero che abbiamo Sole e Mercurio attivi, però non c’è nulla di nuovo e anzi, Marte nel segno ha comportato fastidi e irritabilità. In conclusione, in questo periodo, l’Oroscopo di Paolo Fox non ritiene che ci siano grandi opportunità. Quando una Bilancia non ha spunti e quando questo cielo rivela una situazione di grande stanchezza, si rischia di rimanere fermi un giro: è quello che è capitato a tanti Bilancia che ora devono recuperare tranquillità e anche un po’ di forza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 ottobre 2023/ L'Acquario si faccia valere e i Pesci risolvano in amore

Scorpione, siamo quasi giunti a un periodo migliore, nei limiti: Giove in opposizione porta sempre qualche dubbio. Forse c’è chi ha iniziato un nuovo lavoro, in un altro ambiente e con altre persone attorno, oppure c’è chi vuole cambiare. Alcuni non si sono mossi, ma sono cambiate alcune situazioni nell’azienda, come i capi, oppure un’attività è stata venduta e dipende se il tuo ruolo è da dipendente o da titolare. Certo è che i cambiamenti vissuti di recente hanno portato qualche dubbio e sono tanti quelli che si chiedono come andrà a finire questa cosa, ma l’Oroscopo di Paolo Fox è certo che finirà bene! Perché dal 23 avremo un cielo migliore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA