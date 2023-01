Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Anche oggi, giovedì 12 gennaio, l’Oroscopo di Paolo Fox annuncia le sue previsioni su Radio LatteMiele. Per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione ci sono importanti movimenti planetari che li rendono impegnati.

Oroscopo Paolo Fox: Leone alle prese con le polemiche, Vergine ispirata da Mercurio

Leone, di recente, non è che la situazione sia stata un granché e il motivo è che ci sono state tante polemiche che i Leone hanno tirato fuori anche in prima persona. Spesso abbiamo visto dei Leone arrabbiarsi, per amore di verità e giustizia. Conflitti con soci e collaboratori vanno risolti, ma qui bisogna capire però se ti conviene discutere con delle persone oppure guardare anche al portafoglio! Perché è probabile che, allontanandoti da certe persone che tu non ritieni più essenziali, tu possa avere qualche problema di lavoro. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è la mediazione, anche se questa parola non piace sempre al Leone.

Vergine, qualcosa si è allentato, agli inizi di dicembre, ma adesso si può ricostruire. È molto importante capire quello che desideri, ma soprattutto cercare di stare meglio. Questo Mercurio in aspetto utile rivela che ci stiamo avvicinando, a larghi passi, verso un periodo importante. Mercurio in astrologia rappresenta anche le idee, la logica e la Vergine è governata da Mercurio: ecco perché, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, questo è il periodo ideale per iniziare a programmare qualche novità.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia delusa dall’amore, Scorpione verso un fine settimana risolutivo

Bilancia, a volte, i risvegli, in amore, possono essere dolorosi, soprattutto quando noi crediamo fermamente in una persona che si rivela non solo lontana dalle nostre idee, ma addirittura diversa da come l’abbiamo vista, anche per anni. Questo risveglio riguarda persino le coppie che stanno insieme da tempo: sarà che uno dei due è cambiato, sarà che uno dei due ha avuto problemi di lavoro, personali, fisici. Fatto sta che, quando ci sono dei cambiamenti che magari arrivano dall’esterno, probabilmente nella coppia qualcosa non va più nel modo giusto, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. È però un momento di forza che costa parecchio: di forza perché puoi capire cosa c’è che non va, ma costa parecchio perché, in fondo, te ne saresti stato tranquillo in un angolo ad osservare come vanno le cose e invece devi essere un po’ più deciso negli atteggiamenti.

Scorpione, si esce da un anno impegnativo e si entra in un anno importante, soprattutto all’inizio. Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, sperimentazioni, progetti, programmi, cerca di agire entro metà maggio, perché poi si vivrà sulla base di quello che è stato fatto prima. Arriva un fine settimana migliore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, e se hai avuto problemi personali o di lavoro, puoi risolverli e poi il consiglio è di rivelare i tuoi sentimenti più veri a una persona che ti piace e di dire quello che pensi. Entro maggio, anche dal punto di vista sentimentale, è importante chiarire molte cose.

