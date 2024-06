Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 giugno 2024/ Marte fiacca fisicamente alcuni segni: quali sono?

L’Oroscopo di Paolo Fox rivela un conto alla rovescia per l’ingresso di Venere in Cancro. Il pianeta per ora è in Gemelli insieme a molti altri: Giove, Sole e Mercurio. Le seconda parte del mese vedrà i segni che ora sono più in difficoltà, come Toro, Sagittario e Pesci, in forte recupero. Per ora i primi in classifica sono Bilancia, Capricorno e Acquario.

Oroscopo di Branko, oggi 11 giugno 2024/ Ariete grandi protagonisti, problemi di finanze per Cancro e...

Ariete

Il lavoro è il settore più importante in questo momento: è un periodo di scelte che sono sostenute da Giove che è molto favorevole. È un cielo tumultuoso che potrebbe anche spingerti a contestare qualcosa e a discutere per far sì che le tue idee trovino spazio. Grandi occasioni all’orizzonte e anche importanti cambiamenti in vista, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 giugno 2024/ Prossimamente Venere sugli schermi del Cancro: cosa cambierà?

Toro

È un cielo che dà maggiori garanzie e dal 17 avrai anche Venere a favore. Possono esserci trasformazioni radicali o parziali sul lavoro: tutto è in movimento, per l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore diventa sempre più importante e sarà centrale soprattutto nella seconda parte di giugno.

Gemelli

Affollamento di pianeti nel tuo segno e queste sono giornate in cui contagi tutti con la tua carica e con un grande estro creativo. Anche l’amore è più determinante: è possibile che ci siano degli aut aut in certi casi, ma Venere regala una maggiore possibilità di muoversi anche se hai avuto difficoltà in passato, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox a I fatti vostri, dal 10 al 16 giugno 2024/ Destino segna Ariete e...

Cancro

Sarai vincitore nella seconda metà di giugno, garantisce l’Oroscopo di Paolo Fox: muoviti già ora, frequentando persone che ti piacciono, per esempio. Se c’è qualcosa che recentemente ti ha angosciato, dimentica perché potrai guardare al futuro con ottimismo. Devi ritrovare un po’ di serenità: a volte, per nervosismo, dici cose che non pensi e poi ti penti di ciò che hai detto.

Leone

A luglio il tuo cielo sarà illuminato da Venere e l’amore sarà il protagonista del mese. Programma quindi viaggi, divertimenti e relax. Hai vinto tanto, per cui non ti angosciare se per una volta non ti è andata bene: il Leone vuole sempre vincere, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox, ma devi tenere conto di qualche delusione portata da questo Marte che oltretutto ti sollecita sul fisico: non strapazzarti troppo.

Vergine

La Luna è nel tuo segno! La tua razionalità è lucida e questo è importante: il mese di giugno finora ti ha creato qualche problema, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, ma adesso arriva un periodo di transiti buoni, soprattutto a partire da lunedì. Cerca di ritrovare quella serenità che hai un po’ perso di recente e le relazioni con gli altri sono interessanti, soprattutto con Scorpione, Cancro e Capricorno.

Bilancia

Giove è in una posizione eccellente e questo comporta vittorie! Anche le relazioni con gli altri sono ottime. Più si lavora bene e si ottengono risultati, più la fatica aumenta di conseguenza e la seconda parte di giugno sarà un po’ più nervosa: il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di sbrigare tutte le cose più importanti prima che arrivi la metà del mese.

Scorpione

Un giugno molto forte per il tuo segno zodiacale e lo scoprirai tra pochi giorni. Tutti coloro che hanno un contratto in bilico o una situazione che non va più bene, in poco tempo potranno risolvere in modo positivo. Per esempio, se vuoi fare delle richieste, come un aumento di stipendio, muoviti nelle prime giornate della prossima settimana, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche l’amore è ottimo e Venere sarà così bella da lunedì prossimo che potrai già muoverti strategicamente nel weekend.

Sagittario

Tutte le sfide impossibili ti stuzzicano e l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che qualche Sagittario possa avere in mente un progetto a lungo termine. Nelle relazioni con gli altri c’è qualche attrito, ma perché vuoi pianificare per bene i prossimi mesi. Non prenderti troppi rischi, perché i pianeti opposti sono ancora tanti, tuttavia la seconda metà di giugno sarà molto favorevole.

Capricorno

Dovresti aver già avuto un buon successo, ma anche nell’ipotesi in cui avessi perso qualcosa, sarà qualcosa di cui non ti importerà poi molto, per cui cadrai in piedi in qualunque circostanza. Ad ogni modo tutti i Capricorno stanno andando alla grande, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che la seconda metà del mese ti vedrà un po’ affaticato, soprattutto se hai lavorato molto fino a qui. Un po’ di relax e spensieratezza sono consigliati.

Acquario

L’amore va sviluppato per bene, perché sei uscito da un maggio in crisi, mentre ora Venere è molto favorevole. Le previsioni sono eccellenti per tutti, dai single a chi vuole vincere una sfida sentimentale. Dopo una fase un po’ sottotono, ma più che altro funestato dalla noia, qualche sensazione in più adesso te la meriti: punta sul weekend per gli incontri che saranno molto stimolanti, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Tieni duro! Da lunedì il tuo cielo sarà totalmente rinnovato e sarebbe un peccato sollevare polveroni proprio adesso. Se intorno al 7 di giugno ci sono state troppe controversie, adesso fai buon viso a cattivo gioco e sappi che molto di ciò che adesso ti sembra irrealizzabile, sarà invece possibile tra pochissimi giorni. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di curare il fisico: se sei stanco riposati e non strapazzarti troppo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA