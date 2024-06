Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 giugno 2024/ Prossimamente Venere sugli schermi del Cancro: cosa cambierà?

Ci avviciniamo alla metà del mese e secondo l’Oroscopo di Paolo Fox lo spartiacque sarà il pianeta dell’amore (ma non solo), Venere, che farà il suo ingresso in Cancro e favorirà Toro, Scorpione, Sagittario e Pesci. Ariete, Capricorno e Bilancia invece saranno più sulle spine. Il Leone avrà il pianeta nel segno a luglio, quindi è un buon crescendo, mentre l’Acquario lotta contro Marte opposto.

Ariete

Questo mese l’Oroscopo di Paolo Fox lo divide in due parti: la prima di azione, in cui sei molto dinamico e agisci, la seconda di riflessione, poiché gli ultimi 15 giorni non sollecitano l’istintività ma il ragionamento, per essere sicuro di non sbagliare. Anche in amore sei molto ispirato!

Toro

Da lunedì 17 ci sarà una bella Luna con Venere a supportarla, mentre Marte è già nel segno. Lentamente si recupera, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Certamente non è semplice affrontare tutti i cambiamenti avvenuti egli ultimi mesi e adesso devi cercare di andare avanti con cautela, soprattutto nei sentimenti.

Gemelli

Sei un segno d’aria e la prima cosa che mette in azione è la propria creatività. In questi giorni ragiona bene su cosa fare nel lavoro. Venere è ancora nel tuo spazio zodiacale e ti consente una vittoria in amore. L’Oroscopo di Paolo Fox pensa soprattutto a coloro che hanno vissuto una separazione: adesso la prendono con molta più filosofia. Gli incontri sono favoriti.

Cancro

Ci sono molti pianeti favorevoli a partire da lunedì 17: non ti arrabbiare se quindi non tutto è andato come speravi, perché presto riceverai delle conferme. Stai pensando a un nuovo modo di vivere, anche dal punto di vista lavorativo e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che nella seconda metà del mese avrai delle buone conferme. Anche i sentimenti tornano in auge.

Leone

Luna ancora nel segno e quindi sei forte, mentre a luglio avrai anche Venere nel tuo spazio zodiacale! L’Oroscopo di Paolo Fox lancia quindi il guanto di sfida ai single: cominciate ad osservare chi c’è intorno a voi e trovate persone con cui vi identificate e ricambiano i vostri sentimenti. Il weekend in arrivo favorisce proprio l’amore. Sul lavoro, una piccola sconfitta non è una tragedia: servirà per impostare meglio il futuro.

Vergine

Lo stress dei primi giorni di giugno è stata molto agitata e Saturno in opposizione chiede costantemente di muoversi, tagliare qualcosa e trovare soluzioni definitive a ciò che non funziona più, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Soprattutto nei rapporti interpersonali, la Vergine chiuderà quelli che non hanno più senso di esistere.

Bilancia

Da lunedì 17 in poi dovrai stare attento alle provocazioni. Tuttavia questo è un momento in cui puoi vincere delle sfide. Il lavoro che va bene impegna anche molto e, da questo punto di vista, di solito vuoi mantenere i tuoi spazi personali, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: la seconda metà del mese ti richiederà dei compromessi in questo senso.

Scorpione

Sei ancora un po’ agitato, ma ci avviciniamo velocemente a un cielo fortunato: dal 17 tutto potrà risorgere o nascere. Continua solo a curarti fisicamente. Oggi ci sarà un po’ di tensione perché c’è molta carne al fuoco e anche un po’ di noia, non temere perché si recupera rapidamente, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Guardati intorno, perché dal 17 in poi l’amore sarà super intrigante.

Sagittario

La troppa schiettezza potrebbe causarti dei problemi. Attenzione a persone con le quali ti confidi e che poi ti tradiscono, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Recentemente ti sei reso conto che troppa gente chiacchiera e spettegola: non dare corda a chi ti vuol solo mettere in difficoltà. L’amore va protetto, perché gli ultimi 10 giorni saranno migliori: fai buon viso a cattivo gioco, per ora.

Capricorno

Un cielo importantissimo di grandi successi, però fai attenzione all’ultima parte del mese, perché sarà più riflessivo. In realtà ti dai talmente tanto da fare che necessiti di riposo, perché anche se sei forte, prima o poi bisogna farlo. In amore, cerca di chiarire le cose che non funzionano. Stai attento con gli sforzi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Ciò che non piace all’Oroscopo di Paolo Fox di questo periodo e Marte in opposizione che porta molto stress. Forse hai fretta di raggiungere un obiettivo e forse vorresti un po’ di tranquillità, mentre ogni giorno devi correre per gli impegni e non sei mai tranquillo. Cerca di mantenere la calma!

Pesci

Dal punto di vista delle stelle, dal 17 dovrebbe terminare la fase più difficile: abbi ancora un po’ di pazienza, soprattutto in amore. Anche nel lavoro ci sono state problematiche, ma ora la situazione è più chiara. Se aspettavi qualcuno a cui rivolgerti, sempre dal 17 lo troverai. Questo cielo ti consente quindi di recuperare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











