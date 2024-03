Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 marzo 2024/ La Bilancia è un fiume in piena, lo Scorpione è aiutato da Venere

Oroscopo Paolo Fox: Venere opposta lascia respirare il Leone, la Vergine taglia rami secchi

Leone, è terminata l’opposizione di Venere e quindi ora pretendi il massimo dall’amore: non ti accontenti più né di relazioni sentimentali tiepide, né di amicizie poco profonde, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento vuoi davvero portare delle novità nella tua vita. Forse hai provato una sperimentazione di lavoro e non è andata come speravi: non importa, ora ci sarà l’occasione per farsi notare.

Vergine, “il diavolo è nei dettagli” si dice e tu ti perdi spesso in pignolerie, ma perché ti piace essere preciso e fare bene le cose. Tuttavia, di recente, hai dovuto far buon viso a cattivo gioco e affrontare situazioni, che fino a poco tempo fa sarebbero state ingestibili per te, pur di andare avanti. In questi giorni vuoi fare piazza pulita di tante inutilità. Gli imprenditori dovranno mettere a posto alcuni conti, mentre i dipendenti valutare un contratto al meglio: entro maggio qualcosa dovrà cambiare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Luna opposta per la Bilancia, lo Scorpione ha Venere in soccorso

Bilancia, la Luna è opposta alcune divergenze ci possono essere. È possibile che tu stia pensando al passato ed è tipico del tuo segno giudicarti per gli atteggiamenti avuti, come per esempio la troppa disponibilità. Qualcuno potrebbe infatti aver scambiato la tua disponibilità per passività e accondiscendenza, quando in realtà il tuo tacere è sempre teso a mitigare le controversie, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In caso di crisi, questo è il momento giusto per dire ciò che pensi.

Scorpione, evita le controversie in questo momento. Forse non tutto va liscio nell’ambito del lavoro, ma Venere si sta prendendo cura di te. Nei sentimenti, qualcuno sta pagando per cose che non ha fatto e i chiarimenti arriveranno presto, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

