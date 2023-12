Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 dicembre 2023/ Toro e Gemelli attaccati rispettivamente da Venere e Marte

Oroscopo Paolo Fox: periodo di costruzione per l’Ariete, il Toro si concentra sul lavoro

Ariete, una giornata utile, interessante e questo periodo porterà verso un 2024 molto proficuo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Ripensando al biennio 2021/2022, dove molti erano realmente un po’ agitati e senza grandi prospettive, da allora le cose sembra stiano andando meglio. In questa giornata, la Luna è in aspetto buono e converrebbe non rimandare nulla a domani, come iniziative di lavoro e progetti. Chi ha la fortuna di avere un socio o un partner interessante già pensa al 2024.

Toro, questa Venere in opposizione non ha il potere di buttare all’aria un rapporto d’amore, però qualche dubbio lo fa venire. Più che altro c’è qualcuno che è un po’ lontano, fisicamente o psicologicamente. In realtà, in questo periodo, tutta la concentrazione è sul lavoro e il resto va un po’ in secondo piano. Forse ci sono delle sfide da affrontare o sei già un po’ preoccupato per dei cambiamenti che avverranno tra maggio e giugno. Il 2024 sarà comunque un anno importante, per l’Oroscopo di Paolo Fox, e sarà difficile rimanere nelle retrovie.

Gemelli, quel Marte in opposizione qualche guaio lo ha portato o quantomeno contrasti dall’esterno che non hai provocato, ma qualcuno ha avviato. Le storie che sono state messe in crisi possono essere recuperate solo se c’è benevolenza da parte di entrambi. Questo è un cielo ancora utile per chi vuole fare incontri: non abbiamo una Venere spettacolare, quindi soprattutto i single si avvicineranno all’amore con qualche dubbio, però le novità non mancheranno a breve, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, ondata di energia da sfruttare al meglio. Guardando le stelle del 2024, l’Oroscopo di Paolo Fox rivela che i primi mesi saranno davvero molto interessanti e si sbilancia dicendo che avrete due anni di grande rilevanza: tutti quelli che sono rimasti dietro le quinte torneranno sul palcoscenico. Bisogna ricordare anche che il transito di Venere aiuta i cuori solitari e sentimenti perduti.











