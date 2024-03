Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 marzo 2024/ Il Leone attenda tempi migliori e la Vergine ha una giornata attiva

Oroscopo di Paolo Fox: stanchezza per il Leone, il lavoro è il campo preferito dalle stelle della Vergine

Leone, se il tuo ascendente è Acquario o Scorpione, potresti sentirti un po’ giù di corda, tuttavia il segno solare prevale e, dal 20, quando ci sarà il Sole attivo per tutti i segni di fuoco, avrai una bella forza. Il mese di aprile sarà di decisioni e il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non fare delle scelte d’impeto, soprattutto se ci sono due storie o altri problemi. Oggi c’è molta stanchezza.

Vergine, è una giornata attiva: c’è della tensione ma positiva, rispetto alle dinamiche della tua vita. Il cielo è più attivo verso il lavoro, piuttosto che per l’amore. Se hai una bella storia, è probabile che vi incontrerete di meno, mentre se c’è stata una crisi, dovrai fare attenzione, soprattutto nel fine settimana, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, è un momento in cui non ti senti valorizzato e pensi di aver ricevuto anche parecchi colpi bassi. La rabbia, invece di farti scaricare, ti rimane dentro e non riesci a liberartene. Vorresti vivere in armonia, ma al momento è molto complesso. Lunedì e martedì sono state molte le tensioni: cerca di scrollartele di dosso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, oggi la Luna è in opposizione, per cui potrebbe esserci qualche contrasto, anche se, in realtà, la Luna porta situazioni passeggere, ritardi e arrabbiature di poco conto. Punta su Venere, Saturno e Marte che dal 22 tornerà attivo! Oggi le discussioni saranno da cancellare, ma verso la fine del mese i sentimenti e le relazioni saranno potenziate, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

