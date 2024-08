La Luna in Sagittario accende i segni di fuoco, come l’Ariete e il Leone, mentre il segno che ospita il pallido astro potrebbe far presente le proprie rimostranze. Grandi intuizioni per i segni d’acqua: Cancro e Scorpione sono particolarmente ispirati. Più nervosi i Pesci. Scopriamo il dettaglio dei segni.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 14 agosto 2024/ Ariete baciato dalle stelle, Gemelli confuso

Ariete

L’Oroscopo di Paolo Fox di preannuncia un Ferragosto infuocato, con la Luna in un segno di fuoco, il Sole idem e questo cielo parla di divertimento e forse allontanerai chi è troppo lento o pigro: il tuo sprint è notevole per vincere le sfide.

Toro

Pochi ma buoni! È questo il consiglio per il Ferragosto dall’Oroscopo di Paolo Fox. Scegli un luogo in cui puoi essere coccolato, come una SPA oppure all’aperto. Ti prenderai delle rivincite a breve.

Oroscopo Ferragosto di Mauro Perfetti 14-15 agosto 2024/ Previsioni da Bilancia a Pesci: i segni al top

Gemelli

Hai di fronte un Ferragosto un po’ complesso, perché ci sono diatribe sul lavoro e, in amore, non ti senti del tutto compreso. Stranamente questa volta preferirai startene per conto tuo, quando di solito, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, ami la vita mondana. Magari non accade per i più giovani, ma i più maturi stanno cercando di selezionare le persone giuste in vista di una maggiore serenità.

Cancro

Ottime le intuizioni di questo periodo: seguine una vincente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Per mostrarsi sul lavoro questo è un bel periodo gli incontri sono favoriti.

Oroscopo Ferragosto di Mauro Perfetti 14-15 agosto 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: Toro carico

Leone

Grande cielo con Sole, Luna, Marte e Giove super favorevoli! L’Oroscopo di Paolo Fox è sicuro che tutti quelli che vogliono trovare l’amore entro domani percepiranno emozioni speciali. È un quadro astrale molto fertile per i progetti e i contatti.

Vergine

Tu non ti aspetti granché dal Ferragosto, un po’ perché sei molto realista e un po’ perché non sei particolarmente legato alle feste. Nei sentimenti e nei rapporti con glia altri cerca di essere accomodante, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Questo Ferragosto può essere davvero vissuto in modo appassionato e se non c’è cercala: i più intraprendenti hanno già cominciato una nuova storia d’amore. Troppa gente intorno? Dalla primavera del 2024 hai già fatto un bel repulisti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Imprenditori incoraggiati e coppie soddisfatte: l’Oroscopo di Paolo Fox assicura che il cielo regala qualcosa di più. Guardando luglio, di passi in avanti ne sono stati fatti molti. La prossima stagione porterà novità a livello professionale: preparati!

Sagittario

Il cielo ti chiede un po’ di pazienza. Anche se Ferragosto vedrà la Luna nel tuo segno, proprio per questo potresti sottolineare con chi non ti sostiene che non è possibile proseguire in questo modo. Evita le controversie in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Ci sono poche persone su cui puoi contare e l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di rilassarti a Ferragosto, perché potrebbe portarti un po’ più di serenità

Acquario

Le trasgressioni ti intrigano in amore! L’Oroscopo di Paolo Fox preannuncia che dall’anno prossimo avrai un bellissimo Urano e sarai pronto a cambiare tutto: pensaci già da adesso.

Pesci

È un po’ teso Ferragosto, per cui evita di preoccuparti troppo e di discutere. Nei sentimenti ci sono molte cose da revisionare e anche sul lavoro ci sono preoccupazioni per il lavoro che rischi di scaricare in famiglia, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.