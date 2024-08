Oggi la Luna andrà in Sagittario e Paolo Fox ci dà già qualche anticipazione per Ferragosto, con i Pesci che rischiano di essere troppo nervosi, l’Ariete che farà conquiste, la Vergine che si godrà la famiglia e molte altre sfaccettature. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Grandi passioni in atto e il giorno di Ferragosto la Luna sosterà in un segno di fuoco, per cui l’Oroscopo di Paolo Fox si augura un rapporto focoso! I single sono favoriti negli incontri e farai prevalere le emozioni sulla razionalità.

Toro

C’è un bel recupero di belle emozioni sia in coppia sia in famiglia. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di puntare sui sentimenti anche se sei rimasto deluso in passato, perché un’amicizia potrà rivelarsi molto speciale. Il cielo è luminoso per chi già si ama.

Gemelli

Ci sono delle ansie sul lavoro, sia che tu debba proseguire un progetto o che debba trasformarlo o chiuderlo per vari motivi, e quindi i sentimenti vengono messi da parte. Oggi l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia relax.

Cancro

I progetti nati zoppicanti a settembre dello scorso anno, stanno crescendo e il cielo dell’autunno sarà ottimo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un quadro astrologico che porta effetti positivi anche se la malinconia a volte ti attanaglia. Sii pronto ad affrontare le cose nuove senza trascinarti brutti ricordi. Progetti da sviluppare.

Leone

A Ferragosto avrai molti pianeti favorevoli, tra Luna, Sole e Venere e questa è una bella settimana, in generale. Se in passato ti sei sentito messo in un angolo, molto presto sarai nuovamente protagonista, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

La famiglia dev’essere il tuo primo pensiero, anche se di solito la tua mente è sempre concentrata sul lavoro. Se una relazione non funziona più sarai proprio tu a chiudere, ma senza sofferenza. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura comunque che Venere nel tuo spazio zodiacale sia una spinta all’amore, ma positivamente.

Bilancia

Sei in cerca di sensazioni che ti tirino fuori dall’ansia, visto che ti ha attanagliato per troppo tempo. L’Oroscopo di Paolo Fox preannuncia che dal 29 Venere sarà nel segno e ti consiglia di circondarti di persone affascinanti. Marte e Giove in aspetto strepitoso ti regalano novità e buone occasioni da sfruttare.

Scorpione

Il tuo cielo ti spinge a seguire il cuore e non la mente, sia sul lavoro sia in amore. Se hai delle responsabilità, potresti anche decidere per un cambiamento e se vuoi richiedere un upgrade sul lavoro, il periodo migliore è la fine di agosto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere sostiene i sentimenti.

Sagittario

Il cuore è nel caos oppure la testa è altrove, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Prova a stare con le persone giuste, soprattutto oggi e verso Ferragosto, con la Luna nel segno. Divertiti!

Capricorno

Se una persona ti tradisce, la delusione per tu è cocente, perché non sei in confidenza con tutti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore invece puoi davvero spaziare come vuoi.

Acquario

Tieni da conto le piccole offerte di cambiamento, perché se non questo, l’anno prossimo arrivano ottime novità, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox: Marte e Giove sono molto positivi e ti rendono propenso all’amore. Ferragosto sarà importante!

Pesci

Lo stress accumulato potrebbe essere riversato in amore e proprio a Ferragosto! Cerca di farti scivolare le cose addosso per non rovinarti la giornata di festa. Recupero sul lavoro a fine mese, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.