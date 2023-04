Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ricapitolando la settimana astrologica: martedì Venere è entrata in Gemelli, il Sole è sempre in Ariete e oggi, venerdì 14 aprile 2023, la Luna calante è in Acquario. Ultimo giorno prima del weekend con l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele, e le sue indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha bisogno d’amore, la Vergine è da qualche weekend che affronta problematiche

Leone, forse è proprio l’aspetto sentimentale che adesso va privilegiato rispetto a tutto il resto, perché avete bisogno di essere abbracciati e amati, anche se non lo date a vedere e non lo dite perché siete molto orgogliosi. Cercate di abbandonare tutte le situazioni che non sentite più vostre: nell’ambito del lavoro, per esempio, già a febbraio, i più scatenati hanno chiuso un certo progetto o programma e non vogliono più avere a che fare con certe persone. Non tutti potranno essere così determinati, poiché ci sono anche quelli che, facendo un lavoro dipendente, devono un po’ assoggettarsi ala situazione generale. Comunque, dubbi e perplessità vanno chiariti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, bella questa situazione: arriva una giusta dose di affetto e disponibilità.

Vergine, questo weekend andrebbe vissuto con un po’ più di tranquillità. Avrai notato che tutte le domeniche, anche quella di Pasqua, c’è sempre stato un piccolo fastidio, una malinconia o una situazione da mettere a posto: nulla di grave, ma c’è stata la necessità di mettersi a disposizione, non solo per risolvere problemi pratici, ma a volte anche per smorzare eventuali tensioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Per chi è sotto i trent’anni, si apre un lungo periodo di maturazione, ma anche di affermazione, mentre per chi è già più in là con gli anni, questo è un cielo che permette di cambiare rotta, di fare delle cose in meno e di riservare il proprio impegno solo a situazioni di qualità.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia comincia a liberarsi dalle opposizioni, lo Scorpione oggi ha una Luna dissonante

Bilancia, piano piano le stelle iniziano ad essere meno toste da affrontare: dal 20 non ci sarà più il Sole in opposizione, anche se per Giove dovremo aspettare metà maggio. Se cerchi un cambiamento, forse aprile è ancora un mese troppo confuso, per trovare quello che vuoi, però l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che questo nuovo influsso di Venere è molto incoraggiante per chi si muove in ambienti lontani dal solito e per coloro che vogliono cambiare completamente il proprio modo di vedere l’amore: non è detto che quando c’è una crisi si debba chiudere un legame! Magari si riesce a capire dove sono stati fatti degli errori e si va avanti con un altro punto di vista.

Scorpione, una Luna dissonante: ci sono piccole tensioni. Forse in questo momento vorresti avere maggiori certezze che non ci sono. Comunque, l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che la seconda parte dell’anno sarà importante per cambiare, ma le decisioni più utili saranno prese adesso: lo stesso discorso vale per chi esercita un’attività indipendente e vuole allargare il raggio di azione. Si allentano le tensioni nella coppia, soprattutto per coloro che, tra fine marzo e primi di aprile, hanno avuto dei problemi. Protezioni e vantaggi: non innervosirti questa sera.











