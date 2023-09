Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 settembre 2023/ Il Leone attira anche opportunisti, lo Scorpione migliora

Oroscopo Paolo Fox: attenzione a chi circonda il Leone, la Vergine non può risolvere tutto con la razionalità

Leone, non vuoi chiedere aiuto e vuoi fare tutto da solo, ma attenzione, perché soprattutto se dirigi delle persone o hai delle responsabilità, inevitabilmente il comportamento di quelli che ti stanno intorno incide sulle tue prestazioni e la tua soddisfazione. I dubbi maturati di recente nei confronti degli altri vanno dissipati. Come ben sai, da qualche mese, Venere nel segno porta fascino, come ripete da tanto tempo l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono quindi tante persone che ti ammirano e che ti chiedono aiuto, ma considera che molte di queste sono opportuniste: devi fare una bella cernita e capire chi è davvero dalla tua parte. Tutto in questi giorni costa fatica.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 settembre 2023/ Capricorno sempre al top e i Pesci calibrano un buon progetto

Vergine, sei dominato da una grande razionalità e allora, nelle situazioni più critiche, tu giochi l’asso nella manica: il tuo ragionamento e la forza della mente. A volte però con la razionalità non si riescono a sbrogliare le vicende d’amore che solitamente sono guidate dall’istinto e dalla passione, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna quindi scendere a patti con sé stessi, perché non si può programmare tutto. Saturno in opposizione taglia i rami secchi e ti invita a fare altre cose rispetto al passato, ma pone anche l’attenzione su di te: se hai fatto più per gli altri che per te stesso, ti renderai conto che è tempo di riprendere ciò che ti appartiene.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 settembre 2023/ Un po' di egoismo gioverebbe alla Vergine, la Bilancia è tesa

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia scalpita ma deve ancora attendere, lo Scorpione va migliorando nei sentimenti

Bilancia, l’Oroscopo di Paolo Fox raccomanda sempre di fare le cose con calma, però adesso è comprensibile che molti scalpitino, perché Marte nel segno porta una grande agitazione e nervosismo, ma soprattutto la voglia di recuperare tempo perduto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Più di tanto però non si può correre, perché questo è un periodo che ti trova un po’ bloccato oppure se hai fatto dei progetti, prima di sapere se funzionano e ti permettono di guadagnare, dovrai aspettare un po’. Sono molto importanti le relazioni d’amore: tutti quelli che hanno una bella storia o vogliono trovare una persona piacevole, dovranno darsi da fare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 settembre 2023/ Periodo impetuoso per l'Ariete, amore sbandato per il Cancro

Scorpione, quelle tensioni planetarie che hanno occupato la tua vita, negli ultimi mesi, non sono del tutto dissipate, però l’Oroscopo di Paolo Fox ti anticipa che ottobre avrà qualcosa di più e ti darà una forza maggiore anche per le vicende sentimentali. Questo Giove in opposizione rende molto nervosi tutti coloro che hanno un lavoro part-time o che stanno per cambiarlo o che avranno a che fare con altre persone rispetto al passato, perché ora sembra più difficile arrivare alla meta. Tutto questo può creare qualche problema se ti sei sentito un po’ messo in stand-by. Separa i problemi lavorativi dall’amore, altrimenti si rischia di creare qualche disagio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA