Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Eccoci a mercoledì 15 febbraio 2023 e anche oggi diamo un’occhiata alle stelle con l’Oroscopo di Paolo Fox che, tutti i giorni, ci regala le sue previsioni dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito, le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone paga la sua schiettezza, la Vergine è stanca e si merita una vacanza

Leone, il fatto che tu, quando non sopporti più una cosa, la butti all’aria e quando devi dire una cosa a una persona, parli e non pensi alle conseguenze, è una cosa nota. Questo accade perché sei un segno di fuoco e sai che, alla fine, vinci. La vittoria migliore, oltre al superamento di una sfida, è anche quella di potersi guardare allo specchio e dire:”Non mi devo rimproverare nulla!”, ma quanto ti costano queste alzate di testa, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Giove e Venere, alla fine del mese, saranno in ottimo aspetto. I Leone innamorati potrebbero concludere un accordo, ma anche sul lavoro, dovranno stipulare un contratto entro i primi di maggio.

Vergine, la stanchezza c’è, però non sono mancati anche buoni risultati. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che tra marzo e maggio bisogna rivedere il tuo ruolo o la tua partecipazione a un accordo: arriva un Saturno opposto e poi un Giove interessante. Quindi è probabile che a marzo, aprile e maggio tu sia un po’ confuso e poi, nella seconda parte dell’anno, possa trovare finalmente la strada giusta da seguire. Sarebbe in caso, nel frattempo, di regalarsi una bella vacanza: dal 20 febbraio, Venere non sarà più in opposizione e quelli che hanno pensato troppo al lavoro possono fare ammenda e ripristinare un sentimento.

Oroscopo Paolo Fox: grande confusione in amore per la Bilancia, lo Scorpione è agitato perché fa sempre tutto da solo

Bilancia, c’è un momento di grande confusione, a livello astrologico, poi ognuno lo vive in maniera diversa: ci sono delle persone che restano davvero attonite in amore e non sono del tutto serene, altre che hanno iniziato addirittura una sfida o un contrasto l’anno scorso. L’Oroscopo di Paolo Fox però mette in guardia coloro che non sono riusciti a ritrovare un buon equilibrio, perché si rischia di discutere quasi giornalmente con il partner, soprattutto se si ha a che fare con una persona molto risoluta e convinta che l’unico modo di fare sia il suo. Dalla prossima settimana, i sentimenti saranno sotto pressione.

Scorpione, va un pochino meglio rispetto a ieri. Sei un po’ agitato, per questioni che riguardano la casa, le proprietà oppure semplicemente per un guasto che devi riparare. Sei sempre da solo a fare tutto e potresti assumere un atteggiamento un po’ troppo risoluto anche in amore. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che questa Venere, ancora favorevole, metta un sorriso nella tua vita. Inoltre, se non lavori bene in un gruppo o in un’azienda, entro maggio presenterai il conto: ci stai pensando davvero.











