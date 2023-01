Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Giornata festiva, anche se non tutti riposano e l’Oroscopo di Paolo Fox non manca mai. Tutti i giorni, su Radio LatteMiele, ascoltiamo la versione delle stelle. Cosa diranno oggi, domenica 15 gennaio 2023, a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non sopporterà bugie in amore, la Vergine si rilassa e ha Mercurio dalla sua parte

Leone, non è necessario spingerti ad agire in prima persona, perché tu sei una persona molto produttiva e allora non bisogna tirarsi indietro! Adesso sarà più facile fare qualcosa in più e l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto al lavoro perché, se guardiamo i sentimenti, abbiamo ancora una Venere strana, per cui: una relazione può aver mostrato la corda oppure sei stanco di sopportare, giustificare chi, in fondo, si approfitta di questo tuo modo di fare così protettivo e sarebbe il caso che si muovesse autonomamente, cosa che non sempre capita. Chiaro che, se c’è una persona ipocrita o bugiarda, in questi giorni non la sopporterai, perché Venere in opposizione aumenta il tasso di polemiche.

Vergine, domenica interessante per chi vuole ritrovare tranquillità. A volte, i nati sotto il segno della Vergine trovano il benessere grazie al ragionamento, più che all’istinto e ora proprio le riflessioni sono importanti, con questo ottimo aspetto di Mercurio. Domenica riesce a dare qualche piccolo indizio di fortuna in più, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia alle prese con scelte importanti in amore, per lo Scorpione una domenica piena di energia ed emozioni

Bilancia, non è un periodo difficile per i sentimenti, però anche le coppie più forti stanno per attuare un progetto importante: che sia un accordo, un trasloco o, dopo una relazione vissuta in maniera ufficiosa, la legalizzazione di questa storia, tutto è possibile! Tu sei il re della diplomazia, però quando ci sono troppi conflitti e tensioni, è difficile mantenere la calmam dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questa domenica porta una bella energia e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura anche belle emozioni. Mercurio e Sole sono in aspetto deciso: in questo momento potresti anche fare degli incontri speciali oppure rivolgere la tua attenzione a persone che hanno capito cosa desideri e possono offrirti qualcosa. Sì ai colloqui, sì al ragionamento e, dal 27 del mese, sì agli incontri.

