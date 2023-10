Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 ottobre 2023/ Amore top per il Toro e flop per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete eviti gli eccessi, il Toro può ripartire in amore

Ariete, le problematiche riguardanti il denaro vanno affrontate con coraggio, soprattutto se ci sono degli ammanchi, delle tensioni relative agli ultimi tre anni. Il solito ruolo ti va stretto e vuoi cambiare? È comprensibile, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché adesso sei veramente “alla ricerca del tempo perduto” e vorrai fare più cose di quelle che, in effetti, potresti fare. Non sarebbe insolito se qualche Ariete andasse un po’ troppo di corsa: in questo periodo, bisogna evitare i rischi e gli eccessi.

Toro, se c’è stata una separazione o, semplicemente, un momento di crisi, visto che il lungo transito di Venere dissonante da giugno ha rimescolato le carte in tavola per le questioni di famiglia e amore, adesso si può e si deve ripartire, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox: lo dice Venere che è tornata in aspetto buono. Chi è rimasta dietro le quinte, torna sul palcoscenico anche nell’ambito del lavoro. Defilarsi ora è molto complicato: chi cerca una pausa o un momento di riflessione dovrà imporsi uno stop. Non sarebbe comunque male oggi fermarsi a riflettere: la Luna è opposta e, con ogni probabilità, c’è anche un po’ di stanchezza di troppo.

Gemelli, ecco un’altra giornata di forza per combattere illazioni, pettegolezzi. Con Ariete e Acquario, per esempio, potresti avviare dei progetti a lunga scadenza, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa Venere contraria parla di una revisione dei sentimenti che per qualcuno sarà drammatica, perché le storie che hanno grossi problemi e che vanno avanti da molti anni dovranno essere gestite con molta attenzione, per altre semplicemente questa Venere contraria potrà rappresentare il desiderio di vivere degli amori part-time senza troppi obblighi.

Cancro, questa è una domenica che vi invita ad essere molto cauti: bisogna cercare di vivere le emozioni senza troppa gelosia. Sappiamo che il Cancro si innamora quando c’è un pizzico di tormento in più e allora innanzitutto non pensiamo a storie d’amore finite, perché anche se Venere è favorevole non fa miracoli, e cerchiamo anche di evitare complicazioni, ma soprattutto fraintendimenti: raccomandazione doppia, se si frequenta un Pesci o un Gemelli, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.











