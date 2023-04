Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Una domenica di metà mese con un cambio di Luna che dall’Acquario va in Pesci. L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice come andrà la giornata di oggi, domenica 16 aprile 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele e di seguito vediamo le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è trascinatore, il Toro deve concentrarsi

Ariete, avrai la netta sensazione di aver superato molte difficoltà, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Addirittura la tua voglia di fare adesso è contagiosa: se attorno a te ci sono delle persone pigre, le pungolerai, affinché si muovano, e sarà necessario frequentare nuovi ambienti. La tua capacità di azione è eccezionale anche in funzione delle persone che hai attorno, perché se frequenti gente pelandrona, annoiata e che non vuole fare nulla, inevitabilmente anche tu potresti calare il ritmo. Sei una persona orgogliosa e forte: fai valere i tuoi diritti! Sempre con gentilezza.

Toro, è importante organizzare bene la seconda parte dell’anno suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Addirittura qualcuno ha anticipato i tempi, come chi voleva sposarsi o convivere. Il futuro è di successo e il successo si misura sulla base delle proprie capacità. È chiaro che un giovane, alle prime armi, non potrà avere i consensi di una persona che da molto tempo fa un certo tipo di lavoro, però è importante arrivare a raggiungere uno scopo. Molti Toro potrebbero pensare di cambiare ambiente perché non li aggrada, ma c’è il coraggio di farlo! C’è chi cambierà casa, città: per il Toro è molto importante che i cambiamenti siano concreti, non solo nella mente, e quindi a volte anche un semplice cambio di look potrebbe generare qualcosa di importante. Concentrati su tutto, anche su eventuali dispute d’amore che andranno risolte.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono usare bene Venere, il Cancro deve guardarsi dalla gelosia

Gemelli, non è escluso che oggi ci sia qualche screzio da superare e un po’ di amarezza: non prendertela! A volte sei proprio tu che giochi e ti diverti: se non accetti uno scherzo, è perché magari è stato un po’ pesante, ma ricordati: l’ironia fa parte della tua vita. Non lanciarti subito in nuove avventure, se il cuore è solo, ma sfrutta questa Venere per fare delle belle conoscenze. Aprile richiede la massima pazienza, soprattutto in amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa giornata è un po’ agitata.

Cancro, una domenica di test: ogni tanto tu vuoi testare un amore, capire se una persona è dalla tua parte oppure no. Non cercherai mai di importi con la forza o con emozioni eccessive, però se senti un po’ di freddezza nel legame, oggi il rischio di entrare in discussione, magari semplicemente di chiedere al partner cosa c’è che non va, è abbastanza alto. Perché l’Oroscopo di Paolo Fox dice rischio? Perché potresti toccare dei nervi scoperti: con alcuni segni zodiacali, bisogna stare attenti alla gelosia, per esempio con i Pesci o con lo Scorpione.











