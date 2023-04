Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Una domenica di metà mese con un cambio di Luna che dall’Acquario va in Pesci. L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice come andrà la giornata di oggi, domenica 16 aprile 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele e di seguito vediamo le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve pensare al suo tornaconto, la Vergine non ha una giornata eccellente

Leone, questo è un oroscopo di recupero, goditi le giornate via via che arrivano, non pensare al solito cruccio che riguarda il lavoro: è probabile che tu stia aspettando una sorta di riscatto. Oggi sarà più facile fare buon viso a cattivo gioco e inoltre capirai che non è il caso di invischiarsi in amicizie poco leali. È probabile che, a febbraio, tu abbia mandato a quel paese un gruppo o una persona. D’altronde a te piace essere sempre fedele e costante e ai tuoi principi e quindi è difficile che tu sia ingannevole nei confronti degli altri, anzi non puoi esserlo affatto. Se è richiesta un po’ di ipocrisia, in certe valutazione o nel continuare certi accordi, è normale che tu abbia detto stop, però cerca di fare quello che ti conviene: l’orgoglio è giusto farlo valere però, alla fine del mese, bisogna portare a casa i soldi, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Vergine, questa è giornata che porta un po’ di disagio. Avrai notato che, quasi sempre, la domenica, capita un momento di tensione, riflessione o magari c’è qualcosa da aggiustare in casa. Hai tenuto dentro di te qualche amarezza? A breve, sarà possibile un recupero. Se una relazione è rimesta compromessa da vecchie incomprensioni, bisogna cercare di recuperarla.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 15 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia risale la china, lo Scorpione ha una bella Luna

Bilancia, non è escluso che questa settimana, sia stata pesante, a livello fisico. L’Oroscopo di Paolo Fox cita, a caso, le giornate di mercoledì e giovedì, però la maggioranza dei Bilancia sta iniziando un percorso nuovo, perché sta buttando alle spalle un periodo veramente pesante, cercando di stare meglio in ogni modo. Quindi chi può magari organizza un viaggio col partner o cerca di dimenticare tristi trascorsi; chi non ha un amore lo può trovare, con Venere in ottimo aspetto, chi è stato male cerca di risolvere con adeguate cure tutto quello che non funziona. Tra alti e bassi si va avanti, ma ricordarti di curare sempre un po’ la forma fisica.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 15 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Scorpione, questa domenica è migliore rispetto alle giornate di venerdì e sabato, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, perché c’è una Luna che protegge. In questi giorni non è facile starti vicino, perché sei una sorta di vulcano in eruzione: tutto quello che hai voglia di dire lo dici, con il rischio di stranire qualcuno che sta attorno a te, una sorta di reazione alle imposizioni, una rivoluzione che si vuole a tutti i costi cavalcare, per imporre il proprio io. Condizioni di lavoro importanti, ma da rivedere. Sai che Giove, da metà maggio in opposizione, chiede proprio di revisionare alcuni accordi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA