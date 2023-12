Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 dicembre 2023/ Nuove emozioni per la Vergine, un po’ di relax per la Bilancia

Oroscopo Paolo Fox: amore da rimandare per il Leone, la Vergine ha voglia di insolito

Leone, ecco che questa Luna dissonante e questa Venere particolare potrebbero portare i nodi al pettine e il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox e delle stelle di oggi è riassumibile con il detto “una parola è poca e due sono troppe”. Sarà che sei nervoso per motivi di lavoro, che alcune questioni di carattere economico prendono il sopravvento su tutto il resto, fatto sta che l’amore è difficile da gestire.

Vergine, se in famiglia inizi a discutere e cavillare, rischi di perdere molto tempo. A te piacciono le situazioni logiche e razionali, ma allo stesso tempo sei attratto da tutto ciò che non conosci, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non è un caso che alcuni nativi del segno a volte si lascino coinvolgere da personaggi un po’ strani e da emozioni inesplorate: dopo tanta monotonia e consuetudine, c’è bisogno anche di fare qualche scelta emozionante. Per il lavoro, attenzione agli ostacoli e alle spese. Comunque è tempo di cambiamenti e di trasformazioni imminenti, come se volessi dare un nuovo stile alla tua vita.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia si rilassi nel weekend, lo Scorpione ha un bel cielo

Bilancia, a volte nascono delle problematiche che diventano insicurezze: questo segno vive dei momenti di forte tensione e li ha vissuti soprattutto durante l’estate. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di sgombrare la mente da qualsiasi tipo di agitazione, anche perché arrivi da due giornate, giovedì e venerdì, non proprio facili e, soprattutto, entro domenica, stai con le persone che ti piacciono di più.

Scorpione, perché non stare bene in questo momento? Ci sono tante stelle a favore! Forse oggi questa Luna contraria rimanda un appuntamento, rallenta una tua decisione, ma per fortuna, guardando la seconda parte di dicembre, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova tra i prediletti dell’oroscopo. Un progetto di lavoro potrebbe cambiare o interrompersi, ma improvvisamente ed inevitabilmente arriverà qualcosa di nuovo: da gennaio saprai qualcosa di più.

