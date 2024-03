Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 marzo 2024/ Leone e Bilancia in grande ripresa, grazie a Venere

Oroscopo Paolo Fox: il lavoro è ok ma anche l’amore va meglio per il Leone, confusione per la Vergine

Leone, per il lavoro oggi è una giornata decisiva, ma va meglio anche in amore perché marzo è partito maluccio, mentre ora c’è tanta fantasia e belle emozioni. Entro domani, usa un cenno diretto verso chi ti piace e ti ricambia perché sarà ben accetto. Le riconciliazioni nelle coppie sono possibili, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, è tutta la settimana a essere confusa, perché hai tanti dilemmi da risolvere, anche in positivo però. Per esempio, se devi scegliere tra due proposte di lavoro, è normale ritrovarsi a un bivio con la paura di sbagliare. Nei sentimenti possono esserci divergenze per questioni di opinioni in contrasto: se non ci sono particolari problemi di fondo, in questi giorni l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene di poterle considerare passeggere. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono le amicizie e non sono escluse chiusure a favore di nuove realtà.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è provata ma oggi la Luna è buona, lo Scorpione non si abbandoni a eccessi emotivi

Bilancia, in amore è un momento non semplice, soprattutto perché hai realmente sputato il rospo, lasciando di stucco chi non era abituato a vederti così determinato e assertivo. La gentilezza e la bontà d’animo non sono sintomo d’incapacità nel farsi valere. Il weekend è favorevole alle emozioni e soprattutto oggi la Luna è molto intrigante per gli incontri, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, Marte dal 22 risolverà tante cose, ma ora è contrario. La gelosia e la possessività sono tratti distintivi di questo segno: attenzione a non estremizzarli. Giove in opposizione richiede una certa moderazione nell’affrontare problemi familiari, mentre l’aggressività non porta da nessuna parte, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

