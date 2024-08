C’è chi esce un po’ ammaccato dal Ferragosto, come i Gemelli e i Pesci, e chi ha ritrovato una grande vitalità, come il Leone e l’Acquario. Oggi la Luna in Capricorno è ancora storta per il Cancro, mentre il Toro si toglie qualche soddisfazione. Scopriamo il dettaglio di tutti i segni zodiacali.

Ariete

In queste giornate hai una buona visione del futuro e questa lungimiranza è data da tutta una serie di pianeti favorevoli, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. È quindi possibile che tu incontri delle controversie perché le tue proposte per molti risultano incomprensibili e un po’ pazze, quando in realtà la saggezza non ti manca e vedrai che riuscirai a importi, nella professione e nei sentimenti.

Toro

È dall’autunno del 2023 che schivi colpi (anche bassi), ma vedrai che adesso potrai prenderti delle rivincite: in amore, per le coppie stabili si può pensare a mettere su casa o avere dei figli, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Qualcosa è mancato a Ferragosto, perché forse mancano delle cose o delle persone. Serve cautela nei sentimenti e anche sul lavoro sembra che si debba ricominciare da capo: discuterai la tua posizione in un’azienda, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Oggi potresti essere un po’ polemico: ci sono giorni in cui sei particolarmente dolce e altre in cui non sopporti niente: sei governato dalla Luna, è normale, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Un bellissimo cielo, vitale ed energico. Vuoi vincere una sfida sul lavoro e in amore e già da giugno le cose vanno meglio, perché Giove non è più in opposizione, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Buone prospettive per il futuro!

Vergine

Occhio ai sentimenti: tu hai la tendenza a seguire il raziocinio, ma l’amore non ha una logica, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, e non si possono chiedere troppi perché. Molte relazioni hanno subito una revisione, di recente. Se sei stato troppo impegnato per il lavoro e hai trascurato gli affetti, puoi sempre porre rimedio.

Bilancia

Giornata distratta e oggi potresti essere un po’ fiacco, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox promette che sei in pieno recupero e, con Venere nel segno dal 29, le nuove conoscenze sono importanti.

Scorpione

Tutto nuovo: incontri, emozioni, progetti e molti si saranno resi conto che dalla fine di maggio sono cambiate molte cose, perché sei più coraggioso e più forte. Stasera però non andare a dormire troppo tardi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché la stanchezza si fa sentire.

Sagittario

Con Giove in opposizione ci sono un po’ di tensioni e forse non hai raggiunto il traguardo che desideravi, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox, tuttavia se stai attento ai dettagli avrai successo: in autunno ti aspettano cose importanti. L’amore va rivisto.

Capricorno

Gli affetti sono al top: puoi amare e approfondire un’amicizia. Un incontro può essere molto importante: preparati a rilanciare per la prossima stagione, perché nessuno può abbatterti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Ci sono quelli che hanno già un’impresa o che hanno imparato un mestiere e vogliono mettersi in proprio, per la prossima stagione. Chi lavora con l’arte e la creatività è molto favorito, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e Giove positivo parla anche di amore!

Pesci

A Ferragosto c’è stata un po’ di maretta in amore: cerca di distrarti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Sei preoccupato per la prossima stagione, probabilmente, ma devi tentare di controllarti. I sentimenti nati in questo momento forse sono un po’ superficiali oppure pericolosi perché verso persone già impegnate o comunque non affidabili.