Luna in Capricorno: storta per il Cancro, che potrebbe arrabbiarsi, e ottima per Ariete e Leone. I segni di fuoco sono i più forti del momento, ma anche chi ha Venere a favore, come Vergine e Bilancia, è positivo. Vediamo il dettaglio dei segni.

Ariete

Sole, Marte, Giove e Luna favorevoli ti consentono di osare e anche di esagerare! È un bel momento per vivere un sentimento, dimenticare tristi trascorsi e progettare il futuro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

Chi può si prenda una bella pausa di relax, magari con una vacanza super tranquilla in una SPA. I sentimenti sono in primo piano e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il weekend sarà baciato da una bella Luna, utile per chiarire le incomprensioni o incontrare chi ti piace.

Gemelli

Non è un mese di grandi soddisfazioni in amore e molti nativi del segno non hanno passato un Ferragosto eccezionale, forse perché mancavano le persone che c’erano lo scorso anno. Sei un po’ preoccupato per il lavoro, ma il fine settimana regala qualcosa in più, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

La Luna è in opposizione e potresti sentire un po’ di irritazione che potrebbe trasformarsi in arrabbiatura se ritieni che una persona non sia tua alleata. Stai attento a non esagerare con le parole, solo per 48 ore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Abbiamo un cielo con molti pianeti favorevoli, come Sole, Luna, Marte e Giove. Chiedi e ti sarà dato! Cerca di non essere troppo pretenzioso e non cercare zizzania, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Marte è una buona guida che ti sta indicando la strada per il futuro.

Vergine

Venere potrebbe averti già aiutato a trovare l’amore o ad aver sanato una crisi. Questo pianeta non porta solo incontri speciali, ma illumina gli angoli bui di una relazione per poterli risolvere. Buone nuove sul lavoro a breve, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Le relazioni che instaurerai da qui a quando venere entrerà nel tuo segno, il 29 agosto, sono molti importanti. Frequenta persone, porta avanti progetti e pensa all’amore attivamente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Venere è in buon aspetto. Il tuo segno è governato da Marte e Plutone: il primo ti dona aggressività e intraprendenza e il secondo intuizioni: l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il 2025 sarà un anno importantissimo per la tua evoluzione.

Sagittario

Le relazioni non sono il massimo in questo periodo, per qualche controversia o perché non sei stato in perfetta forma. Le lotte che intraprendi ora sono importanti per la prossima stagione che ti vederà vincitore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

La Luna è nel tuo spazio zodiacale, con una Venere favorevole che aiuta a parlare di relazioni, affetti e amicizia, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Non abdichi mai alle tue responsabilità, ma qualche giorno di tranquillità te lo meriteresti. La serata regala romanticismo, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Forse parole al vento hanno causato qualche disagio nelle ultime 48 ore. Potresti ritrovare conoscenze che non vedevi da un po’. L’aria è elettrica: l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di non scaricare la tensione in amore.