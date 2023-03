Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Venere, il pianeta dell’amore, è entrata nel vivo del suo transito in Toro e assume le tendenze del segno che attraversa, oltre a essere buona per qualcuno e dissonante per altri, nello zodiaco. Scopriamo, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 marzo 2023, come sarà l’andamento per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Tutti i giorni, l’astrologo ci comunica le previsioni astrologiche su Radio LatteMiele, grazie alla rubrica di successo “Latte e stelle”.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete farà tabula rasa di ciò che non gli va più bene, il Toro può pensare di sposarsi

Ariete, più ci avviciniamo al 22 e più sentirai addosso una grande carica che potrebbe identificarsi anche in una sorta di ribellione per tutto quello che non va. Quando abbiamo delle stelle potenti, bisogna anche capire la natura del segno ed è certo che quando tu senti che è necessario fare chiarezza, nessuno ti ferma. È vero che Giove porta ancora acquisizioni e riconferme, però tutto quello che non ti sta bene sarà allontanato, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, un po’ di agitazione resta e l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice particolarmente a coloro che stanno bene con sé stessi, ma hanno sempre a che fare, in famiglia, con qualcuno che rema contro. Comunque, Giove alle porte dice che, se di base c’è una buona stabilità, non mancheranno buone notizie e addirittura ci saranno coppie che vorranno finalmente ufficializzare una storia. Le energie fisiche e mentali avranno una sorta di ritorno di fiamma, con l’arrivo di questa primavera che, ricordiamo, quest’anno parte il 20 e non il 21.

Oroscopo Paolo Fox: Luna buona per i Gemelli, il Cancro vive un risveglio importante

Gemelli, non solo sei attivo, ma sabato e domenica avremo anche la Luna in buon aspetto: sfrutta questo momento, incita l’Oroscopo di Paolo Fox! Anche se potrebbe sembrare anche un po’ ostico per i contratti e i rapporti di lavoro. Dovresti assumere un atteggiamento meno distratto: non sarà che, per fare troppo, alla sera arrivi stanco e quindi poi non riesci a capire da che parte sta andando il tuo cuore? Attenzione alle parole.

Cancro, c’è un risveglio importante! Tutta quella serie di pianeti che ti hanno visto in conflitto, nella prima parte dell’anno, piano piano lascia uno spazio a qualcosa di buono. Innanzitutto Venere, dal 20, inizia un transito importante e quindi libera da un peso e poi, se vivi un legame da tempo, queste stelle chiedono decisioni definitive, danno il segnale di una convivenza e anche di una rappacificazione, nel caso ci siano stati sospetti, gelosie o fraintendimenti. rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.











