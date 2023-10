Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 ottobre 2023/ Che fatica essere primi, Leone! La Vergine primeggia in amore

Oroscopo Paolo Fox: in amore attenzione ad alcuni segni per il Leone, la Vergine ok per l’amore e un po’ meno per il lavoro

Leone, vuoi dare di te un’immagine vincente agli altro, ma che fatica! Non ci si può fermare un attimo. Se qualcosa non va per il verso giusto, non cedere al pessimismo: sei una persona attiva e un combattente. I rapporti sentimentali, soprattutto quelli nati durante l’estate, saranno potenziati, in questo periodo, a meno che non ci sia una storia che non funziona da tempo: attenzione con i Gemelli e con l’Acquario, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, amore: voto 8 e lavoro: voto 6. Questo non perché tu non faccia il tuo dovere, ma perché probabilmente ci sono degli avversari o delle tensioni da superare, con il solito Saturno opposto. Comunque, entro l’autunno, si potranno avere dei riscontri, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: inizia una fase positiva per la Bilancia, amore in crescita per lo Scorpione

Bilancia, chi ha investito non deve preoccuparsi. Marte nel segno ha creato problemi fisici nella prima parte del mese, ma questa risalita, promessa dall’Oroscopo di Paolo Fox dopo il 14 ottobre, è arrivata: c’è ora un momento di maggiore enfasi e positività. Conti aperti con un ex? Meglio voltare pagina.

Scorpione, periodo interessante con un picco massimo che si avrà attorno al 25/26. Quelli che avevano dubbi e che pensavano che un certo progetto non andasse a buon fine presto saranno rincuorati da buoni risultati. Questo è anche un cielo che porta dritti verso l’amore: Venere adesso è amica e a novembre porterà alla luce delle emozioni particolari. Non solo: a dicembre sarà nel segno: qui c’è il gradevole rischio di sentirsi sempre più innamorati e coinvolti da una persona, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

