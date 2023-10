Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2023/ Finalmente un recupero importante per Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: momento di trasformazione per il Leone, la Vergine taglierà i rami secchi

Leone, si apre una settimana importante e forse un po’ faticosa. Il Leone spesso vive una crisi che non rivela agli altri ma che ha nei confronti di se stesso, soprattutto quando si arena e non riesce a trovare spunti per andare avanti. Per il Leone la vita è una sfida continua, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, e bisogna sempre cercare nuove soluzioni e una crescita. È probabile che gli ultimi due anni abbiano portato un cambiamento e, da febbraio, c’è anche chi ha rinunciato a lavorare in un certo modo e con alcune persone. Questa situazione di grande rinnovamento alla fine sarà positiva. perché permetterà di uscire da certi schemi, rinnovarsi e avere successo in altri ambienti.

Vergine, stai sopportando un momento di stress? Questo Saturno opposto non è così negativo, perché, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ti sta facendo capire che, negli ultimi anni, hai dato più agli altri che a te stesso: se ci sono degli ingrati, in questo periodo li allontanerai dalla tua vita, ma è anche vero che con Venere nel segno, se ci sono delle persone che ti piacciono, sarà più bello frequentarle.

Oroscopo Paolo Fox: settimana di recupero per la Bilancia, lo Scorpione lotta ma vincerà

Bilancia, inizia una settimana importante con Marte che non è più nel tuo segno e inizia anche una stagione di grande recupero, visto che la fatica fisica è stata grandissima e bisogna cercare di ritrovare un po’ di tranquillità. Tra l’altro, c’è anche chi ha avuto un problema serio, dalla primavera di quest’anno. ed è stato male. Un po’ di nervosismo c’è però devi andare avanti, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi ha un’impresa e deve portare avanti un lavoro di rilievo, inevitabilmente ora si sente sotto pressione.

Scorpione, stelle un po’ faticose, ma un premio è in arrivo, visto che dal 23 avremo un cielo molto importante e di riscontri, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove in opposizione parla di lotte: evidentemente non è più tutto così facile e gestibile come qualche tempo fa. Anche certe situazioni non sono prevedibili e, in qualche modo, devi lasciare che il destino si compia. Secondo le stelle, alla fine del mese, avrai maggiori sicurezze. Inoltre, c’è la possibilità di vivere l’amore in maniera











