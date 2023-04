Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 aprile/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Sole e Luna entrambi in Ariete: è questa la novità di oggi, martedì 18 aprile 2023, nell’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tuti i giorni su Radio LatteMiele. Vediamo l’andamento dei segni zodiacali e in particolare di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha un bel cielo per i sentimenti, il Toro ha un periodo davvero fertile

Ariete, situazione astrologica sempre molto forte e non c’è bisogno di spronare all’azione un segno zodiacale che sa benissimo cosa fare. L’Oroscopo di Paolo Fox vorrebbe incentrare la tua attenzione sui sentimenti: questo è un periodo interessante anche se, in passato, c’è stata una crisi o un momento di disagio. Giove sarà nel segno entro metà maggio e quindi decisioni importanti potranno essere prese entro questa data.

Toro, la giornata è spinta da buoni propositi e chi ha una storia da tempo vuole definirla o legalizzarla. Questo periodo è importante perché preludio di una seconda parte dell’anno che, per quelli che si sono preparati bene, sarà davvero molto interessante. Molto dipende dall’età e da quello che si è fatto nel passato, ma questo è un cielo fertile per i figli, per la casa, per un cambiamento di vita. Una soddisfazione Giove te la toglierà e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu sappia già cosa fare.

Oroscopo Paolo Fox: focus sull’amore per i Gemelli, il Cancro dev’essere più che ottimista per il futuro

Gemelli, abbiamo una giornata interessante. Tu che sei una persona ironica e autoironica non dovresti arrabbiarti, in teoria, se qualcuno scherza con te. Invece, di recente, questo non è accaduto perché, evidentemente, c’è chi ha detto delle cose pesanti o magari devi lottare contro chi dice bugie. Venere si trova nel tuo segno zodiacale: se nell’ambito del lavoro ci sono troppe polemiche, vira in amore, perché è lì che possiamo trovare una sensazione positiva, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, il 20 inizia il transito buono del Sole, che non sarà più contrario, Giove da metà maggio, come per altri segni, anche per te diventerà attivo, Saturno è già importante. L’Oroscopo di Paolo Fox sa di non poter parlare di un passato eccezionale, ma può parlare del futuro: ci saranno delle novità! Chi ha già delle certezze le confermerà, ma questo cielo è bello perché innanzitutto non ci sarà modo di rimpiangere il passato e poi, nei limiti delle proprie capacità (bisogna sempre ricordarlo) si potrà andare avanti. Il consiglio è quindi di aspettare, in maniera ottimista, il futuro e sicuramente questo è un cielo che invita alla riflessione in amore: è qui che ci sono stati, soprattutto agli inizi di marzo dei problemi. Forse, per un problema personale, perché non sei stato proprio al massimo, ti sei reso conto, di recente, di quelle che sono le persone che ti vogliono bene e di quelle che invece è meglio evitare.

