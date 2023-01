Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2023/ Classifica segni a I Fatti Vostri: da Vergine a…

E’ tutto pronto per scoprire anche oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, l’oroscopo di Paolo Fox, il consueto appuntamento con la classifica dei segni zodiacali, direttamente dal programma di Rai Due I Fatti Vostri. Senza perderci in troppe chiacchiere partiamo subito con il primo segno: “Vergine, settimana di riflessione e controllo soprattutto per chi ha avuto qualche fastidio. Avete un desiderio di allontanare da voi germi e batteri ma dalla fine di questo mese dovrete mettere in regola anche qualche rapporto con gli esseri umani che possono essere pericolosi. Pesci, due stelle. Siete segni di acqua, molto tranquilli in superficie ma sappiamo che all’interno di un lago ci sono vortici e mulinelli. Ogni tanto anche il colore dell’acqua varia e in questo momento vi sentite tormentati per qualcuno a cui tenete perchè avete la necessità di aiutare gli altri. Chi vi salva però quando state male voi? Dovrete fare una ricerca attenta visto che vi sentirete un po’ scarichi”.

Oroscopo domani 19 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 18 gennaio 2023, e la relativa classifica dei segni zodiacali, prosegue così: “Bilancia, 3 stelle. Rappresentante l’eleganza e la determinazione che ci vuole nella vita. A volte sbattete i pugni sul tavolo ma è molto raro. Agli occhi degli altri sembrate quindi deboli ma non è così. C’è necessità di imporvi e poi qualche Bilancia sta ricevendo delle ramanzine dal partner che non merita, dovete difendervi. Leone, 3 stelle. In questo momento sono molti i Leoni un po’ nervosi perchè pensano di non aver ricevuto un giusto compenso. Fra aprile e maggio, soprattutto chi deve concludere un accordo dovrete fare una scelta: stare zitti o fare l’eroe e farsi valere? Discorso che vale anche per i parenti, arriveremo ad un bivio”.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 gennaio 2023/ Classifica segni: da Cancro a…

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 18 GENNAIO 2023, CLASSIFICA SEGNI

Continuiamo a snocciolare l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 18 gennaio 2023, scalando la classifica dei segni zodiacali e arrivando ai nati sotto il segno del Sagittario: “Sagittario, 3 stelle. Vi mettete in gioco ma per giocare ci vuole una squadra. Alcuni obiettivi non sono ancora fissati e alcuni sono un po’ preoccupati per un contratto in scadenza e per la mancanza di certezze. Mettete in chiaro ciò che volete entro il 15. Cancro, tre stelle. Sarete un po’ ombrosi. Quando non parlate e avete qualche dubbio, siete un po’ pensierosi e mettete in imbarazzo le persone attorno a voi che non sanno come reagire. Calma e sangue freddo, cerchiamo di non vedere tutto in maniera grigia, perchè da marzo c’è un grande cielo: dovete recuperare. Gemelli, 4 stelle. Siete molto forti e più energici se volete realizzare qualcosa. Fra marzo e maggio andranno messi a posto dei conti e ci sarà da battere i pugni su un tavolo per un contratto da rinnovare, bisognerà trovare una via di mezzo”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 18 gennaio, con le prime posizioni in classifica: “Capricorno, le idee non mancano, ci sono oppositori e persone che vi vorrebbero in un angolo. Il Capricorno non cade e io vi trovo sulla vetta a metà anno: siete sulla strada giusta, un po’ di stanchezza e anche qualche regolamento di conti a livello economico va considerato. Scorpione, spero sia tornata la voglia di amare dopo i primi di gennaio. Recupero netto, buona questa giornata. 4 stelle per l’Ariete, siete sull’altalena, ci sono tensioni da superare ma avete delle soluzioni in più: l’amore può tornare entro marzo. Acquario, 5 stelle, le soddisfazioni non mancano, e i sentimenti rappresentano amicizia, un periodo di riscontri importanti. Toro, piccoli o grandi successi da qui a maggio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA