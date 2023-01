Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Anche per oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, non mancano le previsioni astrologiche dell’Oroscopo di Paolo Fox, con l’immancabile appuntamento su Radio LatteMiele. Come andrà la giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve superare la noia con nuove emozioni, il Capricorno lavora tanto ma deve impegnarsi in un progetto d’amore

Sagittario, che la noia prenda il sopravvento, nella vita del Sagittario, è possibile, ma se ciò accade, abbiamo a che fare con delle persone molto agitate. Il Sagittario è un tipo molto originale, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox: addirittura, a volte, preferisce lavori part-time per sentirsi libero, salvo poi rimproverare a se stesso il fatto di non aver scelto cose più solide e durature. Vivere alla giornata, pensare che il futuro non sarà come il presente è un elemento di grande forza, per un segno zodiacale che vuole provare emozioni nuove. In amore, se qualcuno ha scontentato il Sagittario, pagherà pegno a fine mese.

Capricorno, le tensioni che provi da tempo sono determinate dal fatto che ti stai dando davvero troppo da fare. È vero che il troppo non esiste, nel senso che quando uno vuole completare un progetto, deve dedicarsi anima e corpo alla causa, però questo è un cielo che chiede anche l’amore! Siccome, dal 27, Venere tornerà attiva, tutti quelli che hanno un bel progetto con il partner, da portare avanti, dovranno rimboccarsi le maniche. Qui l’Oroscopo di Paolo Fox si rivolge a chi vuole sposarsi, convivere, fare un figlio: insomma, è un bel cielo quello della seconda parte dell’anno, ma prima di maggio bisogna risolvere qualche fastidio.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non deve pensare ai contrattempi ma alle belle relazioni, i Pesci sono invitati ad agire ed ad essere intraprendenti

Acquario, ritrovare un po’ serenità interiore è importante e anche una relazione d’amore ora può tornare a essere decisiva. Ci sono solo ritardi nella consegna di alcuni lavori: è capitato, di recente e a qualche persona, addirittura di arrivare tardi in ufficio o di vivere delle complicazioni. Ci sarà l’opportunità di attrarre le persone che hai intorno anche grazie al tuo fascino, con questa Venere che ti dice di non pensare ai piccoli problemi e fastidi, ma alle persone che ti vogliono bene., dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questo cielo promette cose nuove. L’Oroscopo di Paolo Fox vi ricorda che l’astrologia indica, non determina, quindi anche noi dobbiamo essere positivi. Se io ritengo che le cose non si sbloccheranno mai e che sono nato sfortunato, anche se avremo le stelle migliori del mondo, non succederà nulla. Sono quindi invitati all’azione i nati sotto il segno dei Pesci che sono intraprendenti: bisognerà fare una richiesta, magari per avvicinarsi a casa, per stare accanto a una persona lontana che non sta bene oppure ha bisogno di verificare un sentimento. Novità: Venere dal 27 nel segno: chi è solo potrebbe fare incontri e chi è in coppia, ma sfiduciato, sarà più fiducioso, nel tempo.

