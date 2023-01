Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo quasi a metà della settimana e bisogna stringere ancora un po’ i denti per arrivare al weekend. Come tutti i giorni, anche oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci illumina con le previsioni asrologiche dalle frequenze di Radio LatteMiele. Come andrà per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete lotta ma è sostenuto da Giove, il Toro ha in mente un progetto bellissimo

Ariete, quante cose da fare! La tua vita si sta rivoluzionando e lo sanno molto bene quelli che magari hanno detto stop a un amore oppure, semplicemente, in questi giorni devono puntualizzare talmente tante cose che veramente i nervi, ogni tanto, saltano. Non si sta vivendo una situazione proprio semplice, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, però è il preludio di qualcosa di molto importante che arriverà nei prossimi mesi: ecco perché non bisogna gettare la spugna. Chi ha la possibilità di mettersi alla prova nel lavoro vivrà esperienze utili e non dimentichiamo che Giove, per chi ha questioni legali in ballo, può dare soddisfazioni o comunque “ritirerà” eventuali problematiche entro aprile.

Toro, tu hai una grande voglia di progettare qualcosa di bello e con il complice giusto, che può essere un partner o un socio, si va lontano! Per alcuni torna vivo anche il discorso casa: riammodernamento e, in qualche caso, trasferimento. L’Oroscopo di Paolo Fox pensa anche ai giovani che vogliono iniziare una vita per conto proprio. Giove sarà nel segno dal 16 maggio e quindi bisogna predisporsi a qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox: è il momento giusto per i Gemelli di chiarimenti in amore, il Cancro non deve rievocare il passato difficile

Gemelli, questa giornata offre un impegno importante, ma anche un buon recupero psico-fisico: pare che tu ce la faccia a completare tutto. Sappiamo che l’amore ancora premia, con Venere favorevole, però se una persona non te la racconta giusta, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, avrai voglia di chiarire e capire come stanno le cose, al più tardi, entro gli inizi di febbraio: se c’è qualcosa di cui volete parlare, che riguarda l’amore, questo è il momento giusto.

Cancro, la tua natura è molto emotiva ed ecco perché sei soggetto ad alti e bassi a seconda del periodo. L’ultimo pesante è stato quello di dicembre: chi più chi meno ha avuto delle difficoltà.

In questi due giorni, cerca di non ritornare al passato con i pensieri e l’Oroscopo di Paolo Fox raccomanda anche di sfruttare questo momento per valutare nuove esperienze, in vista della seconda parte dell’anno, che sembra più libera.











