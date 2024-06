Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 giugno 2024/ Cancro superstar e molti segni si riprendono da un giugno flop

Luna ancora in Scorpione (lo sarà fino a domani) e i segni d’acqua sono galvanizzati da questo cielo che vede alcuni tra i pianeti più importanti in Cancro, come Mercurio e Venere. Il più stressato dalla prima metà di giugno è stato il Sagittario che adesso recupera come anche il Leone. Gemelli e Acquario hanno Giove in ottimo aspetto e questo dà tanta energia, portando anche fortuna, mentre Ariete, Bilancia e Capricorno sono un po’ sotto pressione.

Ariete

L’amore è in fase un po’ critica per via di Venere opposta: se ci dono state criticità nella coppia potrebbero saltare fuori di nuovo. Conviene rovinarsi le giornate? No, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox che anticipa un luglio molto più positivo un po’ per tutto e consiglia di pazientare, anche se ci sono problemi da affrontare che sono inevitabili.

Toro

Vuoi innamorarti? Ci sono stati mesi particolarmente tesi a partire da novembre 2023, ma Giove presente a lungo nel tuo segno ti ha indicato chi fossero i veri amori, le vere amicizie e le persone realmente affidabili nella professione: hai fatto piazza pulita di un po’ di rami secchi e sei pronto ad affrontare un’estate molto promettente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Sei pieno di vita e, da luglio, avrai anche una Venere positiva. Se sei rimasto deluso dall’amore o per il lavoro hai intenzione di portare avanti cose nuove ma non sai a chi rivolgerti, l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di avere un po’ di pazienza. Nel tuo cielo c’è già un bellissimo Giove che ti dà molta forza, ma Saturno in dissonanza porta qualche rallentamento. Le emozioni sono in primo piano.

Cancro

Sei al primo posto della classifica dello zodiaco, nonostante il tuo essere lunatico (sei governato dalla Luna e inevitabilmente vivi alti e bassi nell’umore), le malinconie e le perplessità. Potrai riportare in auge una storia d’amore e l’Oroscopo di Paolo Fox annuncia che questo sarà un anno molto positivo, preludio di un 2025 che darà moltissimo. Sono favoriti, fin da adesso, i nuovi progetti e gli esami scolastici: bisogna solo darsi da fare!

Leone

Sei in cerca di serenità, ma anche di conferme, perché il tuo egocentrismo richiede sempre attenzioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Dall’11 luglio l’amore non solo busserà alla porta, ma la butterà giù, con Venere nel segno! Le nuove relazioni sono da incoraggiare e il lavoro ti darà più soddisfazione, anche se c’è stata una piccola sconfitta di recente. È il momento di impostare nuove strategie e traguardi.

Vergine

Puoi dimenticare la prima metà del mese che è stata molto difficile: da poco Venere non è più opposta, quindi se hai messo fuori qualcuno, in amore o sul lavoro, o ci sono state delle situazioni in cui hai dovuto mettere “i puntini sulle i”, tra il 26 e il 27 di giugno ci sarà un appuntamento importante, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

L’Oroscopo di Paolo Fox aveva già previsto che la seconda metà del mese sarebbe stata più pesante. Forse ti senti un po’ giù di corda e devi recuperare anche fisicamente. Molti nativi del segno si eclisseranno un po’, staranno fuori dai riflettori e non vorranno saperne di rotture di scatole, per almeno un paio di settimane.

Scorpione

Da ieri Venere è di nuovo in attività sul tuo segno zodiacale: questo significa relazioni positive, amori interessanti oppure una conferma a livello lavorativo di qualcosa di tuo interesse. Naturalmente non devi chiuderti in casa, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

La prima parte del mese ha visto tutti i pianeti in opposizione, ma ora si recupera! Di tuo hai già una grande forza e resilienza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, anche se spesso rischi un po’ troppo perché sei abituato ad avere tutti sulla tua lunghezza d’onda: con queste opposizioni dei pianeti forse ti sei reso conto che non è sempre così e bisogna stare attenti alle persone false e ai nemici.

Capricorno

Per molti mesi hai avuto un cielo vincente, ma proprio per questo le attività sono state tante e adesso sei esausto. Con le altre persone devi stare attento a non dire cose che non pensi realmente e soprattutto a non esasperare le situazioni, perché è la stanchezza a parlare. Non farti irretire dalle polemiche in cui molti vorrebbero coinvolgerti, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Puoi rimetterti in gioco sia in amore sia sul lavoro con tanta creatività, con questo Giove positivo: c’è chi vuole fare cambiamenti, per la casa, per il lavoro a seconda delle esigenze. I pianeti ti spingono gradualmente al cambiamento e gli amori che nascono ora sono molto promettenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Con il nuovo transito di Venere, il cielo ha virato in positivo. Per quanto riguarda nuove collaborazioni o contratti, il nuovo transito di Giove potrebbe portare delle perplessità (specialmente per i nati a fine febbraio), ma se perdi troppo tempo potresti perdere un'opportunità: da adesso fino alla fine del mese, cerca di concretizzare, consiglia l'Oroscopo di Paolo Fox.











