Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 giugno 2024/ Venere e Luna in accordo coi segni d’acqua: e gli altri?

Venere inizia ufficilamente il suo nuovo transito in Cancro e oggi la Luna si trova in Scorpione, il più forte in questo momento: i segni d’acqua sono quindi super favoriti e, tra oggi e mercoledì, hanno una finestra da sfruttare appieno. La Luna disturba un po’ l’Acquario e il Leone e i segni di fuoco, in generale, vivono qualche conflitto, anche se il Sagittario cominica a recuperare.

Ariete

Sono stelle un po’ burrascose e l’Ariete quando deve puntualizzare qualcosa spesso lascia da parte le diplomazia. Questo non va ad inficiare i grandi progetti che hai fatto per l’estate, tuttavia i fine settimana saranno da tenere sotto controllo fino alla fine del mese, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

Si recupera emotivamente grazie a Venere ed è possibile anche un colpo di fulmine! Anche chi si è separato potrà avere un’altra possibilità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Una persona amica ti aiuterà a realizzare qualcosa che hai in mente. Sono stati tanti i cambiamenti di recente e sul lavoro stai verificando nuove opportunità.

Gemelli

Con Giove nel segno avrai delle buone opportunità, anche se Saturno in orbita larga ora lo limita un po’: questo significa che molti nativi del segno vogliono cambiare qualcosa, ma non sanno esattamente cosa fare. Il cielo comunque incoraggia la nascita di un sentimento. Cautela nel denaro e oggi la giornata è importante, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Venere, Mercurio, Luna e Marte sono in ottimo aspetto per tre giorni e questo è un bel sostegno se decidi di fare un bel progetto per il futuro o se hai in mente di iniziare una bella storia d’amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se non ti senti bene è forse perché hai l sguardo rivolto al passato e vorresti ricostruire qualcosa che non può più essere sanato, mentre se hai una bella relazione potresti anche fare dei bei progetti per l’estate. Ti diverti di più!

Leone

Questa è una giornata di polemiche e scontri: gli avversari si possono anche “sconfiggere” con l’indifferenza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Stai attendo al denaro e alle parole, almeno fino a mercoledì, perché la Luna è in opposizione. L’amore tornerà in auge da luglio, con Venere nel segno.

Vergine

Giugno si è ammorbidito, per fortuna, visto che gli inizi del mese sono stati difficili. C’è anche chi si è messo in disparte per evitare di essere sfruttato e per per far capire a qualcuno che ha esagerato. È tempo di rigenerazione e di nuovi progetti: fino a mercoledì le giornate saranno favorevoli agli incontri e per mettersi in gioco, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Giove può farti vincere delle sfide, ma tutto ciò che ha successo ti crea delle nuove responsabilità: se ultimamente hai cambiato delle cose e hai fatto delle scelte diverse, adesso ti trovi di fronte a un bivio e devi prendere tutto quello che è successo con filosofia e andare avanti con forza. I prossimi giorni potrebbero essere conflittuali: attenzione nella professione e soprattutto a non rivangare tristi trascorsi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Oggi sei tra i segni più forti e hai grandi intuizioni. Tre giorni utili per spiegarsi con qualcuno, per vivere un amore e fare nuovi progetti: dal 17 al 30 giugno ci saranno tante possibilità. Se devi fare una richiesta, tra oggi e mercoledì sarai favorito e qualunque progetto va incentivato. Le stelle suggeriscono quali sono i momenti migliori per agire e questo è quello giusto, anche in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

C’è un finalmente un recupero in vista. Sappiamo che ci sono state giornate pesanti: se vuoi verificare possono essere state il 5, 6 , 7, 13 e 14. secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Qualunque cosa sia successa adesso devi recuperare, soprattutto fisicamente. Naturalmente non per tutti ci sono stati grandi sconvolgimenti, tuttavia può essere successo qualcosa che ha disturbato. Da oggi comunque alcuni pianeti opposti cambiano transito e tornano le belle giornate. Il 20 sarà una bella giornata con la Luna nel tuo spazio zodiacale.

Capricorno

Cerca di usare cautela: è vero che tu porti le cose sempre fino in fondo, ma stai attento alle energie, perché sei molto stanco. Potresti avere un colpo di fulmine anche se non sarà possibile per ora portarlo avanti, ma lo riprender a luglio, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Oggi la Luna è un po’ storta me soprattutto non sopporti le persone che ti rallentano eccessivamente o che dicono sempre no. Da mercoledì si recupera, anche in amore e con Giove in buon aspetto i liberi professionisti possono avere delle chance. Attenzione solo all’umore per almeno tre giorni, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Che differenza con i primi di giugno! Sei tra i segni zodiacali che vedono un deciso miglioramento e tra oggi e mercoledì potresti avere una bella conferma. Se hai dato troppa corda a una persona ci ripenserai. Non sei riuscito a completare tutto nella prima metà del mese, ma ora nuove strategie ti consentiranno ti tornare in pista e vincere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











