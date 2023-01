Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Siamo quasi alle porte del weekend e anche oggi, giovedì 19 gennaio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci offre il punto di vista delle stelle, dalle frequenze di RadioLatteMiele. Di seguito, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. La prima parte della settimana ha visto il Leone in conflitto col suo ambiente, la Vergine alle prese con nuove prospettive, la Bilancia un po’ arabbiata per i sentimenti e lo Scorpione indaffaratissimo. Come sarà questa giornata?

Leone, Venere opposta può indicare anche un conto da pagare: panni sporchi che si lavano in casa. Se una persona ha tradito la tua fiducia o non si è comportata bene, anziché metterla alla berlina, hai preferito metterla in un angolo e chiarire, in maniera molto diretta, cosa c’è che non va. I legami che continuano sono importanti, quindi questa Venere non creerà più quella tensione che ha creato. Se ci sono state delle difficoltà e sono state superate, è meglio, perché febbraio porterà maggior vigore in amore. In questo momento, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, bisogna cercare di mettere qualche toppa per quanto riguarda i soldi.

Vergine, confrontarsi con gli altri è importante, soprattutto quando si hanno delle belle idee che riguardano il lavoro, ma con Pesci e Gemelli potrebbe esserci qualcosa che non va. Sei sotto pressione e questo è normale, perché quando tu hai un’idea, non ti metti in un angolo, ma vuoi metterti in luce, chiosa l’Oroscopo di Paolo Fox. Solo che le responsabilità che hai caricato di recente sono talmente tante, che in questo periodo potresti sentirti estremamente stanco. Un po’ di nervosismo c’è e questa è una settimana di verifica perché, se sei stato male, devi fare qualche piccolo controllo o semplicemente ritrovare un buon equilibrio interiore.

Bilancia, le preoccupazioni non ti abbandonano, con Giove opposto, e l’Oroscopo di Paolo Fox pensa anche a chi deve spendere dei soldi per la casa, a chi ha in mente un cambiamento: le situazioni possono essere diverse, però questo processo di trasformazione, un po’ costoso anche a livello fisico, pare non si fermi fino ad aprile. Evidentemente questi sono mesi in cui devi darti da fare e probabilmente, insiste l’Oroscopo di Paolo Fox, anche capire chi è dalla tua parte e chi no, soprattutto se pensi di essere stato tradito da una persona che, fino a qualche tempo fa, era di riferimento.

Scorpione, tu sei molto critico e analitico, al punto da darti persino la zappa sui piedi, ogni tanto. È vero che rimproveri gli altri, se qualcosa non va, ma sei il primo a rimproverare te stesso, se ritieni di aver fatto una scelta sbagliata. Oggi è un po’ difficile sopportare alcune provocazioni e una giornata molto simile a questa sarà quella di domenica: quindi l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce calma e sangue freddo! Non fermarti proprio adesso, ma cerca di farti scivolare addosso le cose.











